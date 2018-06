RIFORMA PENSIONI 2018 GOVERNO CONTE/ I nuovi dati preoccupanti per il sistema italiano (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 1 giugno. I nuovi dati preoccupanti per il sistema pensionistico italiano. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

01 giugno 2018 Lorenzo Torrisi

LE PREVISIONI SULLA SPESA PENSIONISTICA

Dall’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche non arriva una messaggio rassicurante sul futuro pensionistico italiano. La spesa pensionistica in rapporto al Pil è già piuttosto alta e l’invecchiamento della popolazione di certo non la farà scendere in futuro. “In 10 anni si è verificato un processo di innalzamento dell'età media e di invecchiamento della popolazione importante, mentre il positivo processo di femminilizzazione delle professioni potrebbe portare problemi di sostenibilità se permane il gender pay gap attuale. Servono per questo politiche per aiutare i giovani e le donne, soprattutto del Sud”, ha quindi messo in evidenza Alberto Oliveti, Presidente di Adepp, nel corso di un seminario organizzato dall’Inapp per presentare il Rapporto Employment and Social Developments in Europe.

Il numero uno dell’Inapp, Stefano Sacchi, secondo quanto riporta il Quotidiano Nazionale, con questo evento ha fatto emergere il problema di equità intergenerazionale del sistema italiano, che potrebbe peggiorare se non si investirà sulla formazione e l’occupabilità. Dato che in generale quello italiano è un sistema a ripartizione, sia l’Inps che le casse previdenziali rischiano di trovarsi in condizione di non aver abbastanza entrate dai contributi versati per poter pagare le pensioni in essere. “L'unica soluzione in termini di 'prevenzione' è quella di fornire formazione, aggiornamento e orientamento continuo attraverso un sistema scolastico, universitario e di servizi per il lavoro ampio e di qualità”, ha quindi spiegato il Presidente di Assolavoro, Alessandro Ramazza.

