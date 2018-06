Concorso per docenti a Modena/ Bando per 4 insegnanti scuola infanzia: info, prove e scadenza

02 giugno 2018 Silvana Palazzo

Concorsi per docenti a Modena (Foto: LaPresse)

Opportunità lavorative per docenti: il Comune di Modena ha indetto un concorso, per soli esami, per la copertura di quattro posti a tempo indeterminato. La posizione lavorativa è “insegnante scuola infanzia”, categoria C, con riserva di un posto ai militari. La graduatoria degli idonei verrà usata per la stipula di eventuali contratti a tempo determinato per incarichi annuali o supplenze, inizialmente pari o superiori a 60 giorni a tempo pieno e/o parziale. C'è tempo fino al 22 giugno 2018 per inviare la propria domanda e quindi presentare la propria candidatura. Tra i requisiti prescritti nel bando per l'ammissione c'è il possesso del diploma di maturità magistrale, rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico, e abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio o diploma conseguito al termine del Progetto Egeria, se entro l'anno scolastico 2001/2002, altrimenti diploma con abilitazione specifica all'insegnamento nelle scuole materne statali. In alternativa, laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo “Scuola Materna” (LM-85 bis).

CONCORSO PER DOCENTI A MODENA: LE PROVE

Le prove d'esame del concorso per docenti a Modena comprendono una prova scritta e una orale. La prima prova, in programma il 3 luglio, prevede quesiti a risposta multipla e/o una o più domande/elaborato a risposta aperta. I candidati che avranno conseguito il punteggio di almeno 21/30 passeranno alla prova orale. Le materie su cui verteranno le prove sono le seguenti: problematiche relative al funzionamento della scuola pubblica dell'infanzia in Italia; elementi sulle principali teorie dell'apprendimento; elementi fondamentali di pedagogia, psicologia e didattica inerenti l'età prescolare e dell'obbligo; il ruolo della gestione sociale e il rapporto della scuola con le famiglie e il territorio; metodologie operative: elementi di programmazione, progettazione pedagogica, organizzazione del contesto educativo, documentazione; elementi sull'organizzazione del lavoro di gruppo in ambito scolastico; integrazione dei soggetti disabili nella scuola; nozioni di legislazione statale e regionale in tema di scuola pubblica, con particolare riferimento agli “Orientamenti” della scuola dell'Infanzia ed alle indicazioni nazionali sul medesimo tema; elementi fondamentali sull'ordinamento e competenze del Comune. Clicca qui per visualizzare il bando del concorso.

