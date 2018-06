RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE/ Quota 100, Quota 41 e la Fornero 2 nel Piano B di Savona

Riforma pensioni Governo Conte, oggi 2 giugno. Quota 100, Quota 41 e la Fornero 2 nel Piano B di Savona. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

02 giugno 2018 Lorenzo Torrisi

Cesare Damiano (Lapresse)

LA FORNERO 2 DEL PIANO B DI SAVONA

Il Governo Conte attende di avere la fiducia di Camera e Senato per poter poi cominciare a concretizzare il contratto sottoscritto da Lega e Movimento 5 Stelle. Un contratto in cui, in tema di pensioni, si parla di introduzione di Quota 41 e Quota 100, oltre che di proroga di Opzione donna. Cesare Damiano nelle scorse settimane non aveva nascosto di nutrire qualche perplessità sulla cifra indicata, in 5 miliardi di euro, per il ritorno al sistema delle quote. Più che altro perché non è chiaro se si tratti di un dato riferito alla spesa complessiva piuttosto che annuale per questo genere di intervento. L’ex ministro del Lavoro, però, si è voluto anche concentrare sul famoso “piano B” di Paolo Savona, entrato nella squadra di Governo, in cui si parla anche di pensioni.

“Quando si parla di ‘Suggerimenti Operativi’, si chiede ‘l’abolizione di ogni forma di sistema figurativo per la determinazione del calcolo delle pensioni con effetto retroattivo (le pensioni saranno erogate in funzione degli effettivi contributi versati), investendo i proventi nei settori che generano maggiore crescita’”, afferma Damiano in una nota. “Se ben capisco, il piano di Savona propone un gigantesco taglio alle pensioni in essere, una sorta di ‘Fornero 2’, per finanziare la crescita del Paese. E lo si farebbe con ‘effetto retroattivo’, su tutte le pensioni”, aggiunge l’esponente dem. A questo punto Damiano ha una domanda: “Perché Salvini ha difeso a spada tratta la proposta di Savona all’economia se il Piano B, di cui è autore, è l’esatto contrario della promessa elettorale di ‘superare la Fornero’? Per fare Quota 100 e i 41 anni di contributi dobbiamo tagliare gli assegni agli attuali pensionati?”.

