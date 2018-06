RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100, le perplessità che Di Maio deve affrontare (ultime notizie)

03 giugno 2018 Lorenzo Torrisi

Luigi Di Maio (Lapresse)

LE PERPLESSITÀ PER DI MAIO

Il Governo Conte sembra voler cominciare a mettere in atto interventi al più presto, anche sul fronte della riforma delle pensioni. Luigi Di Maio, che oltre a essere vicepremier è anche ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, avrà la responsabilità diretta su questo tema e ha già fatto sapere ieri, con una diretta Facebook, che l’intenzione dell’esecutivo è di superare la Legge Fornero attraverso la Quota 100. Il leader del Movimento 5 Stelle ha anche parlato di modificare il Jobs Act e Susanna Camusso, interpellata a margine del Festival dell’Economia di Trento, ha già fatto sapere che dal suo punto di vista “non bastano i titoli”. Pertanto bisognerà capire cosa c’è realmente dietro alle affermazioni del neoministro.

Del resto da più parti sono state sollevate obiezioni e perplessità sul piano di riforma delle pensioni comune a Lega e Movimento 5 Stelle. Sia nel corso della campagna elettorale che al momento della presentazione del contratto di Governo, al cui interno è infatti contenuta la volontà di superare la Legge Fornero e di introdurre Quota 41 e Quota 100, oltre che la proroga di Opzione donna. Nel contratto, tra l’altro, non viene spiegato come verranno reperite le risorse necessarie per questi interventi ed è già stato fatto notare che l’unico dato in questo senso (5 miliardi di euro) appare insufficiente e non è nemmeno specificato se si riferisca alle risorse da stanziare ogni anno o “una tantum”. Tra l’altro non si sa nemmeno se Quota 100 preveda una soglia minima di età per garantire l’accesso alla pensione. Insomma, Luigi Di Maio dovrà presto fornire più dettagli sugli interventi che intende porre in atto.

