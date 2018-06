RIFORMA PENSIONI 2018/ Brunetta boccia Quota 100 (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 4 giugno. Renato Brunetta boccia la Quota 100 del Governo Conte. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

04 giugno 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

BRUNETTA BOCCIA QUOTA 100

Renato Brunetta è piuttosto critico sull’ipotesi di riforma delle pensioni che il Governo Conte vorrebbe portare avanti, introducendo Quota 100 e Quota 41, e prorogando Opzione donna. “Nel nostro programma c’era l’intenzione di rivedere alcuni punti della riforma per garantire equità laddove si registravano effetti non sopportabili rispetto all’aumento dell’età pensionabile. Ma parlare di quota 100 è semplificazione da campagna elettorale, non è la realtà”, ha detto l’ex ministro intervistato dal Corriere della Sera, evidenziando che “il welfare pensionistico ha una regolazione estremamente delicata e complessa, non ammette semplificazioni. Attualmente siamo in equilibrio virtuoso dal punto di vista finanziario ma non da quello sociale”. Per essere più chiaro, Brunetta ha spiegato che Quota 100 “comporterebbe buchi di bilancio spaventosi e iniquità tra classi d’età e tra lavoratori precoci e non precoci”.

Sembra difficile però immaginare che Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, non vari la Quota 100 come ha promesso agli italiani in diretta Facebook. Sempre in tema di pensioni, intanto, Matteo Salvini ha ricordato che “ci sono molti pensionati italiani che spostano la loro residenza in Portogallo o in alcune regioni della Spagna perché non pagano tasse per cinque anni”. Secondo quanto riportato da Askanews, il ministro dell’Interno ha quindi aggiunto: “Mi domando perché l'Italia non possa trattare allo stesso modo i pensionati italiani ma anche quelli stranieri e tornare ad attrarre persone”.

© Riproduzione Riservata.