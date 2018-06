RIFORMA PENSIONI 2018/ Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 5 giugno. Le richieste di Cgil e Uil per il Governo Conte. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

05 giugno 2018 Lorenzo Torrisi

LE RICHIESTE DI CGIL E UIL PER IL GOVERNO CONTE

Il Governo Conte intende mettere in agenda anche una riforma delle pensioni, come ha ribadito il ministro del Lavoro Di Maio. Secondo Ivan Pedretti, però, su questo tema “bisogna assolutamente evitare di fare pasticci. Non servono proclami ma serve serietà. Al nuovo governo dico che se vogliono fare le cose per bene che ripartano dal confronto con i sindacati”. Sul suo profilo Facebook, il Segretario generale dello Spi-Cgil segnala che “ci sono tante questioni da affrontare: quota 100 e quota 41 sono solo alcune di queste. Bisogna intervenire sull'aspettativa di vita, sul riconoscimento del lavoro di cura delle donne, sulla pensione di garanzia per i giovani e sulla tutela del potere d'acquisto dei pensionati. Così come bisogna diversificare gli interventi a seconda dei lavori che non sono tutti uguali e separare l'assistenza dalla previdenza”. Tuttavia evidenzia anche che “non serve inventarsi niente perché le proposte sono già tutte sul tavolo”.

Anche Domenico Proietti interviene sulle proposte del Governo in tema di riforma delle pensioni, segnalando che la Uil “trova opportuno l’intendimento” di affrontare subito il capitolo della previdenza. Dal suo punto di vista occorre completare la modifica della Legge Fornero con “l’estensione della flessibilità di accesso al pensionamento per tutti i lavoratori intorno a 63 anni, utilizzando un mix di interventi utili per raggiungere questo obiettivo”. Per il Segretario confederale della Uil bisogna poi pensare alle future pensioni dei giovani e alla valorizzazione del “lavoro di cura delle donne ai fini contributivi, eliminando tutte le penalizzazioni che continuano a gravare maggiormente su di loro”.

