Riforma pensioni 2018/ Taglio dei vitalizi, anche la Sicilia ci sta pensando (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 26 luglio. Quota 100 e la richiesta per la nona salvaguardia degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

26 luglio 2018 - agg. 26 luglio 2018, 11.36 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

VITALIZI, ANCHE LA SICILIA PENSA AL TAGLIO

Il taglio dei vitalizi alla Camera è stato già approvato e al Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha fatto capire che intende acquisire “qualificati pareri” prima di sottoporre al voto dell’aula un analogo provvedimento. La Regione Siciliana non vuole essere da meno e l’ufficio di presidenza dell’Assemblea, come spiega Il Gazzettino di Sicilia, “ha dato mandato agli uffici dell’Assemblea Regionale Siciliana di approfondire la questione entro settembre. Dopo questi studi si aprirà il dibattito e si procederà alla votazione”. A presentare la proposta è stato il deputato M5s Giancarlo Cancelleri, che già durante la campagna elettorale che ha preceduto il voto in Sicilia aveva fatto del taglio dei vitalizi uno dei temi principali del suo programma. Nonostante abbia perso in quell’occasione, il provvedimento potrebbe comunque essere approvato.

RIFORMA PENSIONI, LA NONA SALVAGUARDIA DEGLI ESODATI

Gli esodati non mollano e continuano a lottare per far sì che venga approvata una nona salvaguardia in grado di comprendere i circa 6.000 ancora esclusi e che, in molti casi, non hanno più una fonte di reddito su cui far affidamento e hanno di fronte a loro anni di attesa prima di poter arrivare alla pensione. Paolo Papa ha raccontato, in diretta su Radio Cusano Campus, nel corso della trasmissione “Legge o giustizia” degli incontri avuti con diversi esponenti politici, specie dell’attuale maggioranza, e persino con il Presidente della Camera Roberto Fico. Sembra esserci una disponibilità a portare avanti le istanze degli esodati, ma c’è un problema difficile da sormontare per le forze politiche. Quello di cui parla Luigi Metassi, del Comitato esodati licenziati e cessati, in un post sul suo blog ilvolodellafenice.net: “Alla guida dei ministeri chiave, quelli ai quali l’articolo 81 della Costituzione affida l’ultima parola in tema di vincoli di spesa, non c’è alcuna disponibilità a derogare dalle politiche ‘lacrime e sangue’ che tanto hanno già inciso sulla qualità della vita del Paese”.

Difficile pensare si possano fare i grandi interventi di riforma delle pensioni sbandierati in campagna elettorale, come l’introduzione di Quota 100 o Quota 41. Si potrebbe però puntare a piccoli aggiustamenti che richiedono poche risorse o per i quali in parte dei risparmi esistono già. Come appunto è il caso della nona salvaguardia degli esodati. Dunque i partiti al Governo hanno una grande occasione: varare questo intervento, prima della Legge di bilancio, così da non perdere la fiducia dei cittadini. Vedremo se coglieranno tale occasione.

© Riproduzione Riservata.