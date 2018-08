RIFORMA PENSIONI 2018/ Contro la proposta di Lega e M5s si schiera anche la Cida (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 10 agosto. Contro la proposta di Lega e M5s si schiera anche la Cida. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

10 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Luigi Di Maio (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI, CIDA CONTRO LA PROPOSTA LEGA-M5S

In attesa di novità sulla riforma delle pensioni, la notizia della proposta di legge Lega-M5s per un ricalcolo delle pensioni più elevate non è stata certo accolta con entusiasmo dalla Confederazione dei dirigenti e delle alte professionalità. “La soglia, infamante, del privilegio pensionistico è stata finalmente certificata: 80mila euro lordi l’anno, ed è stata inserita in un progetto di legge governativo”, ha detto il Presidente Giorgio Ambrogioni, evidenziando anche che la Cida “ha ripetutamente chiesto incontri ai rappresentanti di governo in tema di pensioni, ha inviato documenti, testi e proposte in materia previdenziale nelle sedi istituzionali competenti, certa di avere un riscontro, un segnale di disponibilità al dialogo, al confronto delle idee e delle posizioni. Nulla di tutto questo”.

Ambrogioni sottolinea quindi che Cida ha dovuto vedere cadere nel vuoto le proprie iniziative, senza avere avuto “risposte alle nostre argomentazioni tecniche su cosa sono le pensioni dei dirigenti, come sono state costruite e come sia sbagliato e ingiusto considerarle dei privilegi. Abbiamo anche dimostrato una certa disponibilità a discutere sulla possibilità che eventuali sacrifici, purché giustificati e inseriti in un disegno più vasto, potessero essere accettati dalle categorie professionali che rappresentiamo”. Il Presidente della Cida annuncia naturalmente l’opposizione della propria Confederazione al provvedimento, “in tutte le sedi e con tutti gli strumenti disponibili. Stiamo già lavorando alle iniziative più opportune per contrastarlo. Il governo dovrebbe saperlo: i manager non vanno in ferie ad agosto”.

