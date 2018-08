RIFORMA PENSIONI 2018/ “L’arma” per disinnescare la proposta Lega-M5s sugli assegni d’oro (ultime notizie)

11 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI, COME DISINNESCARE LA PROPOSTA LEGA-M5S

Continua a far discutere la proposta di legge di Lega e M5s per ricalcolare le pensioni retributive sopra gli 80.000 euro lordi. Secondo Giuseppe Pennisi, alla sede dell’Inps stanno arrivando almeno centomila raccomandate con richiesta di avere l’estratto della loro posizione contributiva. Si tratta di quanti sarebbero interessati dal provvedimento, che tale documentazione in mano potrebbero “disinnescare” l’intervento della maggioranza. “Chi potrà dimostrare - e saranno numerosi - che il trattamento diventerà inferiore a quello che sarebbe con il metodo di calcolo contributivo ha buone probabilità di vedersi accolto un ricorso in un tribunale amministrativo”, scrive l’economista su formiche.net, rilevando inoltre che “la Corte Costituzionale non potrà restare insensibile a una misura discriminatoria contro una categoria di italiani dopo che tre sentenze hanno dichiarato che la pensione è un ‘salario differito’ e che gli stessi ‘contributi di solidarietà’ possono essere giustificati per periodi brevi ed in periodi di gravi difficoltà economiche”.

Secondo Pennisi, la proposta di legge è inoltre di dubbia legittimità costituzionale, non solo per la retroattività, “ma anche perché si accanisce verso una categoria già colpita dalla deindicizzazione, una categoria che ha sempre osservato gli obblighi contributivi, mentre ignora i 2 milioni di ‘baby pensionati’ che fruiscono di trattamenti di quiescenza da oltre 40 anni, e gli assegni sganciati da contributi di ferrovieri e postelegrafonici. Ignora anche la separazione tra assistenza e previdenza e le pensioni sociali non previdenziali di milioni che non hanno mai versato contributi”.

