RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100, Damiano: troppe penalizzazioni (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 12 agosto. Quota 100, le parole di critica di Cesare Damiano. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

12 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Cesare Damiano (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI, DAMIANO SU QUOTA 100

Cesare Damiano torna a manifestare la sua contrarietà alla Quota 100 che dovrebbe rappresentare il cardine della riforma delle pensioni del Governo Conte. Non certo perché non è d’accordo con il sistema delle quote, che lui stesso aveva proposto di reintrodurre. Il punto, per l’ex ministro del Lavoro, è che una Quota 100 che “ha come requisito di base un’età anagrafica di 64 anni, oltre a restringere la platea dei potenziali fruitori, è meno vantaggiosa dell’Ape che parte dai 63 anni di età”. Inoltre si parla di un “ricalcolo contributivo a partire dal 1996 per chi dovesse utilizzare la Quota”, cosa che porterebbe “a un cospicuo taglio dell’assegno pensionistico”. Damiano fa notare che sono passati 22 anni dalla riforma Dini, un periodo che rappresenta “più della metà della vita contributiva di un normale lavoratore”.

E per far capire che è comunque favorevole al sistema delle Quote, ricorda che la sua proposta “della scorsa legislatura, che Salvini ha affermato di condividere, considerava un taglio dell’assegno pensionistico del 2% per un massimo di 4 anni di anticipo della pensione: all’epoca si ragionava di 66 e 7 mesi-62 e 7 mesi. Una cosa ben diversa”. Dal suo punto di vista è quindi importante sottolineare che le “formule” che si usano in politica “vanno utilizzate in modo appropriato, altrimenti si riducono con l’essere un puro strumento di propaganda”. Un po’ come nel caso della flat tax, “una misura che, basata su una sola aliquota, toglie ai poveri per dare ai ricchi. Se poi ci sono le detrazioni, una no tax area per i bassi redditi e più di una aliquota, allora non è la flat tax”.

