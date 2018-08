RIFORMA PENSIONI 2018/ Elsa Fornero su Quota 100, Quota 41 e taglio degli assegni d’oro (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 14 agosto. Elsa Fornero su Quota 100, Quota 41 e taglio degli assegni d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

14 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

La riforma pensioni di Elsa Fornero (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero ritiene che la proposta di legge sulle pensioni d’oro di Lega e M5s sia in contrapposizione con l’idea di introdurre Quota 100e e Quota 41. “Da una parte con il disegno di legge si vuole valorizzare il metodo contributivo, applicandolo al passato. Dall’altra, con il presunto smantellamento della Fornero, si ribadiscono ‘diritti acquisiti’ scarsamente compatibili con il nuovo metodo. Con la Quota 100 o con il diritto alla pensione dopo 41 anni, i pensionati godranno di pensioni relativamente generose perché calcolate in base al metodo retributivo. Per assurdo, si riportano indietro le lancette dell’orologio e si ripristina la pensione di anzianità indicata come una delle gravi anomalie italiane”, spiega l’ex ministra del Lavoro a Repubblica.

Dal suo punto di vista, la strada giusta per correggere la riforma delle pensioni del 2011 che porta il suo nome è quella già “intrapresa con l’introduzione dell’Ape social e volontaria. Si tutelano così le persone in stato di bisogno e si dà la possibilità a chi vuole, e a sue spese, di lasciare prima il posto di lavoro”. Fornero ha anche spiegato che le vere priorità del Paese sono “il lavoro e i giovani”, non la contro-riforma delle pensioni. L’ex ministra ritiene anche che se il taglio delle pensioni d’oro penalizzerà le donne è perché si segue la logica per cui “chi è in pensione può svolgere servizi di assistenza in famiglia. È un atteggiamento sottilmente discriminatorio e contrario al principio di uguaglianza. Lasciare prima il lavoro per la platea femminile può sembrare un vantaggio: in realtà vuol dire assegni più bassi per donne che rimangono poi sole e con un reddito insufficiente”.

