RIFORMA PENSIONI 2018/ Altro che ricalcolo contributivo, da Lega e M5s un taglio permanente (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 15 agosto. Le parole di Stefano Patriarca sulla proposta Lega-M5s. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

15 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI STEFANO PATRIARCA

Stefano Patriarca non ha dubbi: la proposta di intervento sulle pensioni d’oro avanzata da Lega e Movimento 5 Stelle non si può definire ricalcolo contributivo. “Nel testo depositato in Parlamento non si parla mai di montante contributivo, i contributi versati in una vita di lavoro, ma solo di coefficienti di trasformazione, quelle percentuali che misurano gli anni di godimento della pensione. In buona sostanza, si tratta di un taglio permanente basato solo sulla distanza tra l’età al momento del pensionamento e quella di vecchiaia”, spiega l’ex consigliere di palazzo Chigi per il Governo Gentiloni intervistato da Repubblica, aggiungendo che l’età di vecchiaia non è quella vigente nelle varie epoche, ma è più alta, essendo ricostruita a tavolino “applicando la speranza di vita attuale in modo retroattivo”.

Il fondatore di Tabula evidenzia anche che si rischia di accentuare l’iniquità del sistema retributivo, perché “in molti casi si penalizza quanti vantano contributi equivalenti alla pensione che prendono. Un paradosso. Si penalizzano le donne, andate in pensione di vecchiaia a un’età più bassa di quella obiettivo, fissata ora. Al contrario, non si toccano alcune professioni con regimi previdenziali speciali - che davvero hanno pensioni molto alte e squilibrate rispetto ai contributi - andati in pensione a 70 anni. Per loro zero penali. Il sistema retributivo di per sé non è certo equo e ha dato luogo a prestazioni molto generose negli anni. Ma intervenire così significa aggiungere iniquità su iniquità”. Dal suo punto di vista, quindi, bisognerebbe varare “un contributo di solidarietà finalizzato ad aumentare le pensioni più basse, equo e limitato nel tempo”.

