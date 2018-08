RIFORMA PENSIONI 2018/ La Lega pronta a cambiare la proposta sugli assegni d’oro (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 16 agosto. La Lega pronta a cambiare la proposta sugli assegni d’oro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

16 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

RIFORMA PENSIONI, LEGA PRONTA A CAMBIARE PROPOSTA

Riccardo Molinari, insieme a Francesco D’Uva, ha presentato la proposta di legge sulle pensioni d’oro che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Il capogruppo della Lega alla Camera ha però chiarito all’Ansa che “se l'applicazione della norma porta effetti diversi da quelli desiderati, lavoreremo con i tecnici del Parlamento e del ministero - che ha le tabelle - per correggerla”. Molinari ha anche ricordato che “l'idea di fondo è un ricalcolo per arrivare di fatto, solo per il retributivo delle pensioni sopra i 4mila euro netti, a un contributo di solidarietà a favore delle pensioni minime”. Intervistato da La Stampa, l’esponente del Carroccio è stato più esplicito nell’affermare che “bisogna trovare un correttivo” al testo, perché “dobbiamo agire sulla base retributiva e basta”.

“La Lega pensa a un taglio che porti un contributo di solidarietà delle pensioni più alte a favore di quelle basse. Se la legge è scritta male comunque potremo fare meglio in Commissione”, ha aggiunto. “Non voglio entrare in aspetti tecnici, non sono un esperto di previdenza. Metteremo tutto a posto”, sono altre dichiarazioni di Molinari, che tuttavia non ha nascosto come il sostegno a questa proposta del Movimento 5 Stelle sia arrivato in cambio del supporto pentastellato alla flat tax. Forse però qualcosa è però sfuggito di mano se l’idea del Carroccio è di non penalizzare “chi è andato in pensione prima con una quota di retributivo maggiore, visto che lo prevedeva la legge”. Vedremo se il caos che si sta generando intorno a questa legge avrà ripercussioni sull’alleanza di Governo.

© Riproduzione Riservata.