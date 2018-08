RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100, Quota 41 e Ape social: i danni possibili per gli italiani (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 17 agosto. Anna Giacobbe su Quota 100, Quota 41 e Ape social. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

17 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ANNA GIACOBBE

Anna Giacobbe è stata tra i parlamentari che nella scorsa legislatura si sono più battute per cercare di eliminare alcune storture della Legge Fornero. A proposito della riforma delle pensioni paventata dal Governo Conte, l’ex senatrice ha detto in un’intervista a pensionipertutti.it che Quota 100 sarebbe destinata principalmente a “persone che hanno avuto carriere sostanzialmente stabili, prevalentemente uomini, che non hanno cominciato a lavorare tanto presto, con pochi contributi figurativi. E quindi tante donne e tanti lavoratori che hanno vissuto crisi aziendali e interruzioni del lavoro, sarebbero tra gli esclusi”. Giacobbe evidenzia anche se non dovesse essere prorogata l’Ape social, “per una parte di lavoratori e soprattutto lavoratrici le conseguenze sarebbero davvero tragiche”, e non dimentica che “viene dato per scontato il rinvio della cosiddetta Quota 41” e che “si sta perdendo la traccia” di interventi in favore degli ultimi esodati privi di salvaguardia.

L’ex parlamentare ritiene che il sistema pensionistico vada ricostruito e non parzialmente corretto. Per questo occorre “affrontare temi che i sindacati propongono da tempo: una pensione di garanzia, fondata su contributi versati, per il futuro pensionistico di chi oggi è giovane; il riconoscimento del ‘doppio lavoro’ che fanno coloro, soprattutto le donne, che si curano dei familiari, dei figli; la possibilità di scegliere di andare in pensione ad una età ‘sopportabile’ per chi ha difficoltà sul lavoro o nella vita; e anche per gli altri, con qualche relativa penalizzazione; un sistema efficace di tutela del valore reale delle pensioni”.

© Riproduzione Riservata.