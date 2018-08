RIFORMA PENSIONI 2018/ Nuove proteste per la misura Lega-M5s da parte della Cida (ultime notizie)

18 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

RIFORMA PENSIONI, LA POSIZIONE DELLA CIDA

Continua a far discutere il progetto di legge sulle pensioni d’oro che è stato presentato da Lega e Movimento 5 Stelle. Giorgio Ambrogioni, dalle pagine di formiche.net, segnala che “Cida per prima ha contestato forma e sostanza del testo e ha denunciato i danni che avrebbe causato, mettendo in chiaro che avrebbe provveduto a difendere le categorie che rappresenta. Poi le incongruenze del testo sono esplose in tutte le loro palesi contraddizioni e le voci di protesta si sono moltiplicate provocando, purtroppo, la consueta prassi di alcuni esponenti del governo sempre solerti a tentare di mettere a tacere qualsiasi voce critica nei confronti dell’azione dell’esecutivo, con una foga che rasenta l’acrimonia”.

Il Presidente della Confederazione italiana dei dirigenti e delle alte professionalità ricorda che nella proposta “non c’è alcun vero ricalcolo finalizzato al riequilibrio fra sistema retributivo e contributivo, ma, di fatto, c’è un taglio della pensione proporzionale all’anticipo del pensionamento”, che tra l’altro colpirebbe in particolare donne e militari. “Ma nella ‘rete’ finirebbero anche direttori generali, medici, finanzieri, carabinieri, poliziotti; in aggiunta a prefetti, diplomatici, quadri dell’industria e a professionisti quali architetti, ingegneri, commercialisti, giornalisti”, che a volte sono stati “’costretti’ alla pensione anticipata da processi di ristrutturazione o di crisi aziendali”. Alla luce di tutto questo, la Cida chiede che il provvedimento in questione venga ritirato e che venga aperto un tavolo di confronto tra Governo e parti sociali.

