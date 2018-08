RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 più penalizzante della Legge Fornero (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 19 agosto. Le parole di Giuliano Cazzola su Quota 100 e le scelte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GIULIANO CAZZOLA

La riforma delle pensioni entrerà probabilmente nella Legge di bilancio, almeno stando a sentire quelle che sono le dichiarazioni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Resta il fatto che, secondo Giuliano Cazzola, le ipotesi di intervento finora sul piatto, come la Quota 100, rischiano di essere più penalizzanti della Legge Fornero. “Salvini continua a tuonare contro la riforma Fornero. Poi arriva Alberto Brambilla (che di pensioni se ne intende) ad ipotizzare degli aggiustamenti a volte persino severi. Pensi alla soglia minima di 64 anni e alla possibilità di considerare nell'anzianità (41 anni) solo tre anni di contribuzione figurativa. Oppure all'opzione di vedersi calcolare la pensione applicando il calcolo contributivo dall'inizio del 1996 alla fine del 2011. Il fatto che vi siano o meno questi correttivi cambia di parecchio le cose, tanto che qualcuno si interroga se non siano più convenienti le regole in vigore”, sono le parole dell’ex deputato riportate da Il Giornale.

Cazzola ritiene anche che l’ipotesi delle pensioni di cittadinanza, con l’aumento cioè delle minime ad almeno 780 euro, rappresenti “una mina vagante”. Dunque sulle pensioni è come se nel contratto di Governo vi fosse “una banale sommatoria delle richieste dei due azionisti. Con quota 100 e dintorni si vogliono tutelare i bravi lavoratori padani. Con la pensione di cittadinanza si passerebbe dall'assistenza (assicurata dal reddito) all'assistenza (garantita dalla pensione). Allegria. Come dice la canzone che va di moda oggi: ‘Una vita in vacanza’. A parte il fatto che con la garanzia di 780 euro mensili di pensione chi si prenderebbe il fastidio di versare i contributi?”.

