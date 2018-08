RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e Quota 41, le parole di un lavoratore precoce (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 20 agosto Quota 100 e Quota 41, le parole di un lavoratore precoce. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

20 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MORENO BARBUTI

Se c’è da scegliere tra Quota 100 e Quota 41, Moreno Barbuti non ha dubbi: la precedenza va data alla seconda, in modo da consentire l’accesso alla pensione ha chi ha cumulato almeno 41 anni di contributi. Intervistato da pensionipertutti.it, uno dei più noti membri del gruppo Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti non nasconde che potrebbe essere favorevole al varo della Quota 100, purché essa non preveda il paletto di un’età minima pari a 64 anni. “Siamo tutti in attesa di buone notizie, che prevedano uno sconto sul periodo di lavoro da effettuare rispetto quanto previsto dalla Fornero cioè 43 e 3 mesi dal 2019”, aggiunge Barbuti, spiegando che sarebbe importante che il Governo del cambiamento, che vuole abolire la Legge Fornero, desse un segnale abolendo l’aumento dei requisiti pensionistici che dovrebbe scattare dal prossimo 1° gennaio: 5 mesi in più sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità.

“Contiamo sul Governo attuale perché sia foriero di giustizia ed equità e tenga in considerazione le necessità della popolazione come ha dichiarato giustamente di voler fare fino ad ora”, sono altre parole del lavoratore precoce. Difficile dire se le richieste verranno esaudite, anche perché c’è molta confusione sulle misure che l’esecutivo potrebbe prendere in materia di pensioni. Per esempio, si parla anche di una Quota 42, che, pur avvicinandosi alla Quota 41 richiesta dai precoci, difficilmente verrebbe accolta con favore dai medesimi, dato che rispetto alla situazione attuale prevederebbe uno “sconto” di 10 mesi per gli uomini e un aggravio di due mesi per le donne.

