RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 e Quota 41, il problema dei dati Inps (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 21 agosto. Quota 100 e Quota 41, le parole di Antonino Mazza Laboccetta. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

21 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI, GLI OSTACOLI PER QUOTA 100 E QUOTA 41

In una lunga intervista sul Corriere della Calabria, Antonino Mazza Laboccetta, affronta il tema caldo della riforma delle pensioni, chiedendosi se è possibile superare la Legge Fornero come le forze di governo vorrebbe fare, stando anche a quanto scritto nel contratto stipulato tra Lega e Movimento 5 Stelle. In particolare, il docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria si concentra su Quota 100 e Quota 41 e ricorda che “vi sono i dati dell’Inps, secondo cui il sistema di qui al 2035/2040 non reggerebbe all’urto di una controriforma che si lasci alle spalle l’aggancio automatico dell’età pensionabile all’aspettativa di vita più elevata. Alla base di quest’analisi v’è, in sostanza, la considerazione che in un sistema a ripartizione, qual è il nostro, l’aumento del numero dei pensionati rispetto al numero degli occupati rende i contributi pagati da chi lavora insufficienti a finanziare la spesa per la pensione di chi va in quiescenza. Con il risultato di far esplodere il sistema”.

Dal suo punto di vista, il tema è difficile da affrontare “e non è di quelli che possano urlarsi e sbandierarsi nelle piazze. E darsi in pasto a chi fa del ‘rigetto’ della scienza una piattaforma di consenso. Oscurantista e suscettibile di pericolose derive”. Per Mazza Laboccetta, tuttavia, “una cosa è certa: è finito il tempo delle baby pensioni”, che ancora oggi pesano sulle nuove generazioni, aggravando il conflitto tra “vecchi tutelati” e “giovani in cerca di lavoro”, o “se lavoratori - precari o a tempo indeterminato che siano - senza la prospettiva della ‘certezza’ della pensione”.

