NoiPa, online cedolino agosto 2018/ Domani pagamento stipendi PA: date esigibilità ed emissioni speciali

NoiPa, cedolino agosto 2018 caricato online: domani pagamento stipendi Pa, tutte le date di esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie

22 agosto 2018

NoiPa, cedolino agosto 2018

È stato pubblicato online il cedolino del mese di agosto su portale NoiPa per tutti i normali pagamenti di stipendio all’interno della Pubblica Amministrazione: va detto che, questo mese, l’importo di tale stipendio era già visibile nei primi giorni di agosto per via del Self Service Contratti a tempo determinato, consultando sul portale NoiPa la voce “ordini di pagamento”. Dal mondo della scuola fino alle alte categorie principali della PA, l’attesa dopo il cedolino apparso è ovviamente riguardante la data di esigibilità (ovvero la disponibilità del denaro su conto bancario o conto corrente postale) dello stesso stipendio. Ebbene, secondo quanto stabilito dal portale NoiPa, sarà la giornata di domani 23 agosto 2018 a concedere a tutti i docenti e lavoratori PA l’effettiva ricezione della mensilità estiva. Per questo mese è stato perciò confermato il normale iter che non sempre però è stato rispettato nei mesi precedenti; ricordiamo che per tutti coloro che andranno in pensione nel mondo scuola a partire dal 1 settembre prossimo, nel cedolino troverà anche la tredicesima spettante per i mesi lavorati nel 2018.

LE EMISSIONI SPECIALI

Come spesso accade, il mondo della Pubblica Amministrazione presente numerose eccezioni, emissioni particolari e deroghe all’interno delle varie categorie di lavoratori: nello specifico, come comunicato ieri dallo stesso portale NoiPa con un avviso importante, lunedì 27 agosto prossimo è stata fissata la data di esigibilità per l'accreditamento dei pagamenti relativi all'emissione speciale del 17 agosto per il personale supplente breve e saltuario e i volontari VV.F. Il NoiPa avvisa che tale emissione «a interessato i contratti che alla data del 17 agosto siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali, contestualmente, il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa». In conclusione, si ricorda che tutti gli istituti di credito secondo quanto previsto dalla normativa SEBA, «possono effettuare gli accreditamenti sui singoli conti correnti dalle 00.00 fino alle 24.00 del medesimo giorno».

