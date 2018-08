RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 42 e Quota 100, la delusione dell’Anief (ultime notizie)

22 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

RIFORMA PENSIONI, LA DELUSIONE DELL'ANIEF

Le indicazioni sulla riforma delle pensioni che il Governo sta mettendo a punto, secondo l’Anief, “sono sconfortanti”. Quota 100 da 64 anni e la Quota 42, che sostituirebbe la Quota 41, non soddisfano certo il sindacato del mondo della scuola, che “ha sempre reputato importante che il nuovo governo desse seguito a quanto promesso” nel contratto stipulato tra Lega e Movimento 5 Stelle, anche per quel che riguarda il superamento della Legge Fornero. “Il sindacato, consapevole delle difficoltà finanziarie in cui versa il Paese, non può accettare che a pagare siano però sempre i lavoratori. Per cui, ci aspettiamo che nella legge di Bilancio venga approvata la controriforma Fornero”, si legge in una nota del sindacato, il cui Presidente Marcello Pacifico chiede all’esecutivo “di essere coerente con gli impegni presi con gli italiani”.

In particolare, il sindacalista evidenzia che “per quanto riguarda i docenti e Ata della Scuola, sarebbe anche bene che l’Inps richiedesse finalmente quei contributi figurativi mai versati e si impegni, con i governanti, non a realizzare sterili bracci di ferro, ma a modellare un sistema previdenziale in linea con l’Europa, dove si va in pensione a 63 anni”. Pacifico ricorda che in altri paesi europei “bastano 25 anni di insegnamento per lasciare il servizio”, visto che si tratta di un lavoro particolarmente usurante. “Ecco perché, se proprio non dovessero essere da subito introdotte ‘quota 100’ e ‘quota 41’, che comunque attendiamo nel corso del tempo, è bene che si proceda al più presto ad abbassare la soglia di accesso a 63 anni, così da ritrovarci almeno in linea con la media europea”, conclude il sindacalista.

