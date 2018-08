RIFORMA PENSIONI 2018/ Lega e M5s pensano al contributo di solidarietà sopra i 2000 euro (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 23 agosto. Lega e M5s pensano al contributo di solidarietà sopra i 2000 euro. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

23 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Matteo Salvini (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI, M5S E LEGA VERSO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

Il progetto di legge sulle pensioni d’oro presentato da Lega e Movimento 5 Stelle mediante i capigruppo Molinari e D’Uva sembra che verrà messo da parte. Repubblica spiega che nel momento in cui Matteo Salvini si è reso conto che il provvedimento poteva trasformarsi in un boomerang è iniziata la “svolta”. “Un esempio su tutti l’ha indotto alla brusca virata politica. Un pensionando che matura 43 anni e 3 mesi di contributi nel 2019 può andare in pensione di anzianità in base alle norme Fornero. Se ha iniziato a lavorare appena maggiorenne, uscirà a 61 anni. Ma se ha avuto una carriera brillante che lo porterà alla quiescenza con un assegno sopra i 4 mila euro netti al mese, subirà un taglio del 17%”, scrive Valentina Conte, aggiungendo che questa decurtazione sarebbe il risultato dei sei anni di anticipo con cui tale pensionando accederebbe alla quiescenza rispetto ai 67 anni previsti come età per la pensione di vecchiaia a partire dal prossimo 1° gennaio.

Dunque ecco spiegato il perché la proposta di legge sarebbe stata accantonata: penalizzare chi ha lavorato più di 43 anni sarebbe stato assurdo. “‘Anziché abrogare la Fornero, così la peggioriamo’, gli hanno suggerito i suoi consiglieri”, si legge ancora sul quotidiano romano. “Ecco dunque che rispunta dal cassetto il contributo di solidarietà. Il meccanismo, le soglie, lo scopo sono tutti elementi da definire, quando alla ripresa le parti si vedranno e apriranno un tavolo ad hoc”. L’ipotesi è comunque quella di un contributo triennale che parta dagli assegni sopra i 2.000 euro. Le risorse reperite verrebbero usate per finanziare un credito di imposta per le assunzioni di giovani.

© Riproduzione Riservata.