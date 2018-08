NoiPa, accredito stipendio agosto 2018/ Cedolino, pagamento stipendi: emissione speciale lunedì 27

NoiPa, accredito stipendio agosto 2018: ieri il pagamento degli stipendi Pa dopo il cedolino online. Lunedì 27 agosto l'emissione speciale per supplenti scuola e volontari Vigili Fuoco

Si è svolto ieri, non senza qualche polemica dei diretti interessati, l’accredito dello stipendio di agosto per tutti i lavoratori della Pubblica Amministrazione: il pagamento dello stipendio “tradizionale” sul portale NoiPa ha come sempre evidenziato qualche ritardo, disguido e contrattempo tecnico che ha sollevato le solite polemiche sui social da parte di alcuni (non tutti) i dipendenti pubblici. In attesa dell’esaurimento completo di tutti gli accrediti, segnaliamo per il prossimo 27 agosto una nuova emissione speciale: NoiPA infatti ha pubblicato sul proprio portale un breve comunicato per informare che l’emissione speciale del 17 agosto «per il pagamento degli stipendi ai supplenti brevi e saltuari, sarà esigibile per l’accreditamento in data 27 agosto prossimo». Riguarda il personale supplente breve e saltuario, oltre che i volontari dei Vigili del Fuoco: il NoiPa avvisa che tale emissione «ha interessato i contratti che alla data del 17 agosto siano stati autorizzati dalle segreterie scolastiche e per i quali, contestualmente, il sistema della Ragioneria generale dello Stato abbia verificato la disponibilità di fondi sui relativi capitoli di spesa».

Fin dalla propria fondazione il portale NoiPa permette a tutti gli utenti della PA di poter modificare in qualsiasi momento durante l’anno la modalità di riscossione dello stipendio tramite alcuni non impossibili passaggi on line che si trovano nella homepage del portale. Come segnala lo stesso portale della Pubblica Amministrazione, la concreta variazione della modalità di riscossione del cedolino stipendiale ha effetto dal mese successivo a quello della comunicazione al NoiPa, dunque prima di chiudere il conto corrente precedente, è sempre utile verificare l’effettivo accredito dello stipendio sul nuovo numero di conto fornito alla PA. Come illustra La Tecnica della Scuola, se si comunica la modifica nel mese di giugno, allora il cambiamento avrà luogo ed esito a luglio, stando perciò attenti ad eventuali disguidi da segnalare immediatamente al portale NoiPa presso i consueti canali di reperimento.

