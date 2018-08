RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100, ma non per tutti: il Governo ci sta pensando (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 24 agosto. Quota 100, ma non per tutti: il Governo ci sta pensando. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

24 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, Lapresse

RIFORMA PENSIONI, QUOTA 100 MA NON PER TUTTI

Il Governo continua a lavorare alla Legge di bilancio e anche alla riforma delle pensioni che essa dovrebbe contenere. Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, l’esecutivo “intende garantire l’uscita ai lavoratori con Quota 100 sulla base di due requisiti fissi (64 anni di età e 36 di contribuzione o 65 anni di età e 35 di ‘versamenti’), in attesa di aprire anche il canale delle uscite con 41 (o 42) anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica”. In sostanza sembrerebbe confermata l’ipotesi del varo della Quota 41 (o Quota 42) solamente in un secondo momento. Ma non è tutto, perché secondo il quotidiano di Confindustria il Governo dovrebbe fare i conti con le ristrettezze delle risorse disponibili e quindi potrebbe varare la Quota 100 solamente “per una platea ristretta” di lavoratori, concentrandosi sulle “uscite collegate alle crisi aziendali, rendendo però in ogni caso flessibili i requisiti anagrafici e contributivi a seconda dei settori di appartenenza (industria, commercio, artigianato e via dicendo)”.

Quindi la Quota 100 potrebbe essere non per tutti i lavoratori e avere dei requisiti diversi a seconda del settore di appartenenza. Di fatto sarebbe un po’ come un’Ape social, ma più ampia. Anche se non è chiaro se tutelerebbe anche chi è senza lavoro (come fa appunto l’Ape social). Secondo Il Sole 24 Ore, il Governo potrebbe anche intervenire sulla previdenza complementare rivedendo la tassazione sui fondi pensione che potrebbero diventare poco appetibili nel caso venga introdotta una flat tax al 15%.

© Riproduzione Riservata.