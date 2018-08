RIFORMA PENSIONI 2018/ Fornero: Quota 100, non ci sono 5 miliardi per finanziarla (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 25 agosto. Quota 100, le parole di Elsa Fornero sulle coperture del provvedimento. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

25 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Elsa Fornero (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero è tornata a parlare di riforma delle pensioni. Fanpage riporta alcune sue dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista a Radio Cusano Campus. Per l’ex ministra del Lavoro, “se si vuole Quota 100 la si può anche fare” nella prossima Legge di bilancio, ma dubita che basteranno i 5 miliardi che il Governo ritiene necessari per questa misura. Senza dimenticare che tali risorse non sono facilmente reperibili. “Non abbiamo 5 miliardi di sprechi. Se poi vogliono toglierli all'istruzione o alla sanità lo possono fare, anche se non credo che sia opportuno. Oppure si aumenta il debito, e questo vuol dire mettere quei 5 miliardi a carico dei giovani. Non esistono cose gratis”, ha aggiunto.

Riguardo quanto avvenuto all’epoca in cui era al Governo, Fornero ha ricordato che "quando c'è stata la riforma Fornero eravamo obbligati a fare certe scelte, dovevamo evitare una crisi finanziaria che non avrebbe fatto male ai banchieri, ma avrebbe fatto male agli italiani”. E dopo tanti annunci durante la campagna elettorale, sembra che anche Lega e Movimento 5 Stelle abbiano frenato sulla promessa di cancellare la Legge Fornero. “Stanno cercando di cambiare il linguaggio, perché si rendono conto che cancellare una legge potrebbe essere anche facile se si fosse così ingenui da non sapere che se si cancella una riforma bisogna predisporre in modo molto chiaro come si coprono i costi”, ha detto l’ex ministra, facendo quindi capire che a suo modo di vedere l’esecutivo non saprebbe dove reperire le risorse per una profonda contro-riforma delle pensioni.

