RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100, necessaria “massima elasticità” (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 26 agosto. Per Quota 100 dovrà esserci elasticità, dice Fabio Fortuna. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

26 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Lapresse

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FABIO FORTUNA

Fabio Fortuna, Magnifico Rettore di Unicusano, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, commentando la notizia della fuga dei risparmiatori dai titoli di stato italiani. Dal suo punto di vista, “gli investitori esteri quando sentono puzza di bruciato se ne vanno”. Il vero test sarà però la nota di aggiornamento del Def insieme alla Legge di bilancio “per vedere se il contratto di Governo va avanti”. Secondo quanto riporta l’agenzia Dire, Fortuna ha fatto quindi riferimento alla riforma delle pensioni, anche se ha evidenziato che riguardo alla Quota 100 “ancora non è chiaro come funzionerà e dovrà esserci elasticità a seconda dei settori di attività”. Questo perché “chi svolge un’attività pesante deve avere la possibilità di andare in pensione prima di altri”. In questo giorni è emersa l’ipotesi che Quota 100 potrebbe contenere “una differenziazione anche in base ai settori di attività”. Quindi, “dobbiamo vedere cosa riuscirà a fare il Governo, le difficoltà sono quelle di trovare le fonti di copertura”.

Queste potrebbero arrivare, sempre secondo Fortuna, “un po’ dalla crescita”, ma anche da “un aumento del deficit che potrebbe essere usato per gli investimenti e per rilanciare l’economia. Credo si possa fare rimanendo nel limite del 3%”. Secondo il Magnifico Rettore, non c’è da preoccuparsi più di tanto dell’abbassamento delle stime sulle crescita del Pil italiano da parte di Moody’s, visto che già le previsioni recenti di tutti gli organismi nazionali e internazionali andavano nella medesima direzione. Ora non resta quindi che aspettare le mosse del Governo.

