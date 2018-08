RIFORMA PENSIONI 2018/ Cosmed critica su Quota 100 e il taglio degli assegni d’oro (ultime notizie)

27 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

RIFORMA PENSIONI, IL PUNTO DELLA COSMED

L’ipotesi di intervento sulle pensioni d’oro non piace nemmeno alla Cosmed, il cui Segretario generale, Giorgio Cavallero, evidenzia come “l’intangibilità dei trattamenti pensionistici era una delle pochissime certezze rimaste in questa società confusa e spesso disorientata nel tempo e nello spazio, adesso resta certa la madre, la data di nascita e poco altro”. Il leader della Confederazione sindacale medici e dirigenti, secondo quanto riportato da responsabilitacivile.it, sottolinea in particolare il fatto che sta passando “un principio di retroattività delle leggi incostituzionale ed inquietante, devastante per lo stato di diritto e per la credibilità di un sistema previdenziale pubblico nel quale i lavoratori hanno investito per gran parte della loro vita fino al 33% delle proprie retribuzioni”. Per Cavallero, se l’obiettivo della legge è quello di alzare le pensioni minime, “bisogna tagliare ben al di sotto dei circa 4.000 euro netti e probabilmente non basterebbe nemmeno il sistema contributivo per tutti, ma occorrerebbe erodere perfino i contributi versati senza rivalutazione”.

Un commento arriva anche sulle ipotesi di riforma delle pensioni: “Si parla di quota 100 ma con almeno 64 anni, meno di quanto si può ottenere con il cumulo e l’anticipo pensionistico attuale”. Un giudizio quindi non certo positivo, che viene ribadito con queste parole: “Quanti in campagna elettorale negavano o sottacevano il debito pubblico, adesso per aumentare le pensioni minime di pochi euro si vedono costretti a distruggere principi fondamentali del sistema previdenziale pubblico”.

