RIFORMA PENSIONI 2018/ L’iniziativa di FdI per un contributivo integrativo a Massa (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 28 agosto. L’iniziativa di Fratelli d’Italia per evitare disparità di trattamento. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

28 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni 2018, Lapresse

RIFORMA PENSIONI, L'INIZIATIVA DI FRATELLI D'ITALIA

Già l’anno scorso Carrara era diventata centro di una richiesta importante riguardante la riforma delle pensioni: si chiedeva infatti che anche i lavoratori del marmo rientrassero tra le categorie dei lavori gravosi che hanno diritto all’Ape social. Questa volta, invece, il comune noto per le cave diventa un modello per la vicina Massa. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Massa, Alessandro Amorese, segnala infatti che “nel Comune di Carrara vige un regolamento, applicato ormai da decenni, che prevede una 'pensione comunale' supplementare per gli operai delle cave ed altri lavoratori del settore lapideo”. Di fatto, quindi, chi oggi lavora nel settore del marmo e vive a Carrara ha “un contributo mensile integrativo, nella misura di euro 33,57 circa”.

Secondo quanto riporta voceapuana.com, Amorese ritiene “necessario che il Comune di Massa si adegui e metta fine a questa disparità, iniziando a erogare una pensione di anzianità a tutti gli addetti dell'industria del marmo di Massa. Il gap esistente potrebbe essere colmato predisponendo un fondo ad hoc iscritto a bilancio”. I gruppo consigliare di Fratelli d’Italia incontrerà nei prossimi giorni l'assessore al bilancio Pierlio Baratta per presentare la propria proposta, che, secondo Amorese, dovrebbe essere approvata, “considerando che anche nel Comune di Massa entrano contributi derivanti dalla tassa comunale dei marmi” e che quindi non può esserci disparità di trattamento tra pensionati solo per ragioni di residenza.

© Riproduzione Riservata.