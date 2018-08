POSTE ITALIANE: ASSUNZIONI PER DIPLOMATI E GIOVANI LAUREATI/ Bolzano, domande da inviare entro il 30 settembre

Poste italiane, assunzioni per diplomati e giovani laureati: circa 6000 i nuovi posti di lavoro che verranno creati nel triennio 2018-2020. Occasione entro settembre a Bolzano e provincia.

Ottime notizie per chi è alla ricerca di un nuovo posto di lavoro: Poste Italiane sta per dare il via ad una massiccia campagna di assunzioni, che vedrà una prima accelerata nel mese di settembre e si tradurrà nel triennio 2018/2020 nell'ingresso del team di Poste di 6000 nuovi dipendenti. Questa svolta fa parte del Piano Deliver 2022 ,che mira non soltanto a potenziare la rete di distribuzione della corrispondenza, con consegne che avverranno fino alle 19:45, ma pure a mettere radici nei settori finanziario e assicurativo. A beneficiarno saranno tanto i diplomati, quanto i giovani laureati. Per questi ultimi sono in cantiere 500 nuove carriere, che verranno impiegate nelle falde consulenza degli uffici postali. Per gli aspiranti "postini" in cerca di un lavoro invece la prima occasione utile da prendere al volo è già dietro l'angolo, c'è tempo fino al 30 settembre.

BOLZANO, DOMANDE DA INVIARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

I posti di lavoro messi in palio nell'immediato da Poste Italiane riguardano la zona di Bolzano e provincia. Poste cerca infatti del personale da impiegare nel ruolo di Front End, una mansione caratterizzata dalla gestione dei rapporti con la clientela. Per essere selezionati si deve accedere al portale delle Poste e cliccare sulla sezione "Lavora con noi". Una volta lasciato il curriculum, seguiranno una serie di test: uno attitudinale online, una prova scritta dal vivo e un colloquio, per chi avesse superato le fasi precedenti. Tra i requisiti necessari per correre per il posto di lavoro, almeno un paio oltre al possesso del diploma: il primo, presentare la domanda di adesione sul sito delle Poste entro il 30 settembre; il secondo, più stringente, disporre del patentino di bilinguismo rilasciato proprio dalla provincia di Bolzano.

