RIFORMA PENSIONI 2018/ Dopo la Legge Fornero serve intervento integrativo (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI EUGENIO VICARI

“Il sistema pensionistico italiano è stabile, nonostante le difficoltà economiche del Paese degli ultimi anni, ma l’innalzamento dell’età media per l’occupazione, il precariato, la disoccupazione giovanile ai massimi storici e, allo stato dell’arte, le continue modifiche che si sono succedute soprattutto con le Leggi Maroni, Monti e Fornero, (vedi anche legge n.122 del 30 luglio 2010, articolo 12 ) rendono necessario un intervento integrativo, per migliorare la propria condizione al raggiungimento dell’età pensionabile”. È quanto mette in evidenza in un’intervista a In Terris Eugenio Vicari, esperto di sistema bancario internazionale e previdenza integrativa. Dal suo punto di vista, quindi, è bene fare un piccolo sacrificio economico oggi, per avere una garanzia per una vecchiaia più serena.

C’è anche da dire, aggiungiamo noi, che come si è visto nel caso della Rita, avere una forma di previdenza complementare può anche aiutare ad accedere con un certo anticipo alla quiescenza, attingendo appunto dai risparmi messi in un fondo pensione. Vicari, nell’intervista, ricorda che esistono diversi strumenti finanziari e previdenziali che si possono utilizzare: “Di strumenti finanziari per investire e avere un vitalizio per la pensione ce ne sono tanti: operando in sicurezza (con un’adeguata anamnesi della propensione al rischio) attraverso fondi, obbligazioni, azioni. Di fatto, quelli che offrono vantaggi fiscali e un contributo da parte del datore di lavoro sono i fondi pensione negoziali, mentre i fondi chiusi e i Pip offrono solo agevolazioni fiscali”.

