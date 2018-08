Riforma Pensioni 2018/ Caos assegni d’oro: scontro Lega-M5s, Di Maio critica Brambilla (ultime notizie)

Riforma Pensioni 2018, ultime notizie: caos pensioni d'oro, scontro tra Lega e M5s. Di Maio critica il dossier di Brambilla. Tutte le novità su legge Fornero e temi previdenziali

30 agosto 2018 Niccolò Magnani

Riforma Pensioni 2018, Lega vs M5s (LaPresse)

Da ieri è ufficiale: le tensioni finora tenute più o meno nascoste, sul fronte pensioni, all’interno della maggioranza sono esplose definitivamente dopo lo studio di Alberto Brambilla presentato dalla Lega con il chiaro indirizzo di “minare” la misura grillina sul taglio alle pensioni d’oro. In particolare, il presidente di Itinerari Previdenziali ha bocciato nel suo studio il ricalcolo contributivo delle pensioni d’oro sopra i 4mila euro netti al mese, «80mila euro lordi all’anno, contenuto del progetto di legge depositato alla Camera il 6 agosto scorso dai capigruppo di Lega e Cinque Stelle Molinari-D’Uva». Non solo, Brambilla ha spiegato che sarebbe meglio procedere chiedendo ai pensionati «un contributo straordinario di solidarietà di tre anni per sostenere la non autosufficienza e l’occupazione di giovani, over 50 e donne. Anziché procedere con un taglio secco e permanente». A tale ragionamento, Di Maio ha replicato dall’Egitto: «Se qualcuno vuol dire che il contratto di governo non si deve attuare lo dica chiaramente, altrimenti si va avanti», aggiungendo poco dopo «sia chiaro che agiamo su persone che prendono dai 4mila euro netti in su, se non hanno versato i contributi relativi agli assegni eppure si stanno trattando queste persone come disperati che adesso dobbiamo andare a salvare». Qui tutti i dettagli dello scontro Lega-M5s

USCITA DAL LAVORO, ETÀ BLOCCATA FINO AL 2022?

Secondo quanto riportato dalla Ragioneria di Stato e dalle stime lanciate di recente, l’età per lasciare il lavoro ed entrare nel regime di pensioni verrà alzata a 67 anni (su indicazioni del Governo) ma dopo questo adeguamento dovrebbe rimanere “bloccata” per 4 anni, dunque fino al 2022. Lo annuncia stamattina in un fondo il Messaggero, spiegando che dopo lo scatto di gennaio 2019 non vi dovrebbero essere nuovi adeguamenti, almeno per i prossimi 4 anni. «Si registrerà invece una impennata dell'età negli anni successivi con quota 68 anni nel 2029», spiega sempre il Messaggero osservando i dati della Ragioneria. Rispetto alle statistiche infatti, nel 2021 «verrebbe a mancare lo scatto dell'età e dunque la soglia resterebbe ferma a 67 anni»; non solo, dovrebbe essere confermato anche il requisito per la pensione di anzianità che andrebbe a 43 anni e 3 mesi.

© Riproduzione Riservata.