RIFORMA PENSIONI 2018/ I consigli per Di Maio e l’Inps di Boeri (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 4 agosto. I consigli a Di Maio e Boeri di Giuseppe Pennisi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

04 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PENNISI

Per mettere a punto la riforma delle pensioni, Luigi Di Maio “dovrebbe o passare le meritate ferie estive a studiare la neuro-economia oppure prendere un paio di consiglieri esperti della materia”. È quanto suggerisce al ministro del Lavoro l’economista Giuseppe Pennisi, in un articolo pubblicato su formiche.net. Dal suo punto di vista, dal momento che quello delle pensioni è un tema che riguarda tutti i cittadini, o perché pensionati o pensionandi, o perché comunque riescono ad avere dei benefici da parenti in quiescenza, “l’annuncio stesso di una riforma dei trattamenti genera incertezza”, la quale “frena l’economia reale e preoccupa i mercati”. Pennisi aggiunge un passaggio interessante rivolto a Di Maio: “il ministro ha certamente notato che ogni volta che ha annunciato una riforma delle pensioni lo spread è aumentato e nell’arco di qualche giorno i centri studi italiani e internazionali hanno pubblicato stime al ribasso dell’andamento economico, e al rialzo del tasso di disoccupazione”.

Secondo l’economista, il ministero del Lavoro e l’Inps dovrebbe concentrarsi su “un attento lavoro contabile” per separare previdenza e assistenza. Questo perché, “ad esempio, l’integrazione al minimo per coloro che non hanno mai accantonato o quasi costa 21 miliardi l’anno e per le pensioni baby si versano 9 miliardi a fronte di 2 miliardi di contributi pagati nel lontano passato. Infine per i ferrovieri ed i post-telegrafonici si mettono in bilancio 5 miliardi l’anno per colmare la differenza tra trattamenti e prestazioni. Tutte pensioni di diamante non d’oro. Insomma, almeno 33 miliardi con cui integrare il reddito di inserimento e farlo diventare reddito di cittadinanza”.

