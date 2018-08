RIFORMA PENSIONI 2018/ La Cgil replica a Di Maio: nessun privilegio ai sindacalisti (ultime notizie)

05 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Susanna Camusso (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI, LA CGIL REPLICA A DI MAIO

La Cgil riguardo alla riforma delle pensioni ha voluto replicare a Luigi Di Maio, spiegando che “la normativa pensionistica per i sindacalisti è la stessa di tutti gli altri lavoratori dipendenti, in tutti i settori”. Quindi non ci sarebbe alcun tipo di privilegio, come il ministro del Lavoro ha invece fatto pensare quando ha annunciato che intende abolire i privilegi previdenziali dei sindacalisti. Il sindacato di Susanna Camusso non nasconde che ci siano stati “alcuni comportamenti truffaldini, che non hanno mai coinvolto la nostra organizzazione”. Per questo aveva già “sollecitato l’Inps ad adottare interventi più incisivi finalizzati a prevenire abusi che, con incrementi retributivi anomali a ridosso del pensionamento, possono determinare ingiustificate prestazioni previdenziali”.

La Cgil ricorda anche di avere dato la propria disponibilità “a lavorare per individuare ulteriori strumenti amministrativi o normativi come la determinazione più puntuale della congruità delle retribuzioni rispetto alle regolamentazioni adottate da ogni organizzazione o l’accertamento della effettiva continuità e fissità delle retribuzioni”. Resta il fatto che “tali possibili nuove misure non esimono chiaramente l’Inps dal suo ruolo di vigilanza, che presuppone il monitoraggio dei comportamenti non conformi alla legge, e in questi casi negare l’autorizzazione a versare la contribuzione aggiuntiva”. “Anziché sollevare strumentali polveroni, sollecitiamo il ministro Di Maio a discutere con le confederazioni le misure utili a prevenire e reprimere più efficacemente i comportamenti illegali che danneggiano i sindacati e i lavoratori che rappresentano”, è la conclusione della Cgil.

