Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Quota 41 e Adv, pronta una manifestazione (ultime notizie)

06 agosto 2018

QUOTA 41 E ADV, PRONTA UNA MANIFESTAZIONE

I gruppi “41xtutti lavoratori uniti” e “Aboliamo aspettativa di vita per il diritto alla pensione” hanno deciso di scendere in piazza, il 29 settembre, a Roma davanti alla sede del Parlamento, a partire dalle 14:00. La manifestazione è tesa, per quanto riguarda la riforma delle pensioni, a chiedere l’introduzione della Quota 41 per tutti, senza paletti particolari, in modo che si possa riuscire anche a stimolare il turnover nel mercato del lavoro a favore dell’occupazione giovanile. Inoltre, si vuole chiedere il superamento della Legge Fornero, in particolare del meccanismo, introdotto dall’ultimo Governo Berlusconi, che lega i requisiti pensionistici all’aspettativa di vita. Meccanismo che sta portando a un continuo rialzo dell’età pensionabile e degli anni di anzianità contributiva necessari a poter accedere alla quiescenza.

SALVINI PROMUOVE IL TAGLIO DELLE PENSIONI D'ORO

Matteo Salvini sembra condividere l’idea di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle di tagliare le pensioni d’oro. “Giusto tagliare le pensioni da 5-6mila euro netti al mese, per coloro che non hanno copertura di contributi, così come abbiamo tagliato i vitalizi”, ha detto il ministro dell’Interno visitando la fiera di Nerviano, secondo quanto riporta il sito del Fatto Quotidiano. C’è da dire che Alberto Brambilla, che ha curato il programma della Lega proprio nella parte previdenziale, ha avuto modo di spiegare nei giorni scorsi che dal suo punto di vista un intervento sulle pensioni non andrebbe fatto con un ricalcolo contributivo, ma con un contributo di solidarietà. Il quale andrebbe probabilmente a colpire non solo quelle sopra i 5.000 euro. Resta da capire se la posizione di Brambilla è condivisa o meno dal leader della Lega. Così da capire se nel Governo si dovrà aprire un dibattito su quale strumento sia meglio utilizzare per colpire le pensioni d’oro.

DI MAIO: TAGLIO PENSIONI D'ORO A SETTEMBRE

Nemmeno il tempo di legge sul Corriere della Sera che la proposta di intervento sulle pensioni d’oro era stata “congelata” che Luigi Di Maio, intervenendo ad Agorà Estate, la trasmissione di Rai 3, ha chiarito che la proposta di legge in materia “è pronta e la calendarizzeremo a settembre, perché tra decreto dignità, decreto motovedette, milleproroghe, decreto ministeri, che sono stati provvedimenti importanti per affrontare il tema dell'immigrazione, del precariato e di altre crisi sociali, non siamo riusciti a portarla avanti nel dibattito parlamentare di questi primi due mesi”. Secondo quanto riporta Adnkronos, il ministro del Lavoro ha spiegato che nell’occasione si provvederà anche a eliminare come annunciato i privilegi previdenziali dei sindacalisti. “Sarà un provvedimento a 360 gradi che ridarà alle pensioni minime e toglierà alle pensioni d’oro”, ha aggiunto.

RIFORMA PENSIONI, L'OPZIONE CONTRIBUTIVA

Se si hanno 63 anni e 7 mesi e un’anzianità contributiva almeno ventennale è possibile andare in pensione con l’opzione contributiva. È quanto ricorda laleggepertutti.it, ricordando che “in passato, in pochi si sono avvalsi di questa possibilità, in quanto il calcolo contributivo risulta, di solito, penalizzante: negli ultimi tempi, però, sempre più lavoratori richiedono quest’opzione, perché consente in molti casi di arrivare prima alla pensione, o con requisiti più leggeri”. Per utilizzare la pensione anticipata contributiva, l’importo del trattamento deve essere pari almeno a 2,8 volte l’assegno sociale. Possono avervi diritto “i lavoratori iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria e ai fondi a essa sostitutivi ed esclusivi, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995”, purché non abbiano maturato 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 e possano vantare almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel sistema contributivo (cioè successivi al 31 dicembre 1995).

Se i requisiti per poter utilizzare l’opzione contributiva sono stati perfezionati entro il 31 dicembre 2011, occorre aver “perfezionato i requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto alla pensione entro il 31dicembre 2011, secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011, cioè secondo le regole antecedenti alla legge Fornero”. Se invece i requisiti vengono perfezionati dopo, si applicano quelli “di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995”.

