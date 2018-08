RIFORMA PENSIONI 2018/ Gli interrogativi aperti sulla Legge di bilancio (ultime notizie)

07 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

RIFORMA PENSIONI E LEGGE DI BILANCIO

C’è davvero confusione su quelle che saranno le mosse dell’esecutivo in vista della Legge di bilancio, soprattutto per quel che riguarda la riforma delle pensioni. Secondo alcuni quotidiani, il superamento della Legge Fornero sarebbe richiesto solamente dalla Lega e potrebbe far aumentare il conto della manovra, che già supera i 20 miliardi di euro. A sentire tutte le promesse di Matteo Salvini, secondo Repubblica, si arriverebbe persino a 42 miliardi. Quota 100 sembra avere la precedenza, nel caso le misure previdenziali entrino nella manovra. Resta da capire se l’Ape social verrà prorogata. Diversamente si passerà dalla possibilità di andare in pensione a 63 anni per talune categorie a quella di almeno 64 anni di età per tutti (con almeno 36 anni di contributi).

“Il discorso su ‘Quota 41’, cioè il pensionamento automatico con il raggiungimento di 41 anni di contribuzione previdenziale, al momento parrebbe accantonato”, scrive Il Giornale, segnalando quindi il rischio che la misura tanto richiesta dai lavoratori precoci non venga approvata con la Legge di bilancio. Anche qui ci sarebbe da capire se resterebbe o meno in piedi la Quota 41 che esiste all’interno dell’Ape social per alcune categorie di precoci. Non è ancora poi ben chiaro se ci sarà un intervento sulle pensioni più alte, tramite un ricalcolo contributivo di quelle sopra i 4.000 o 5.000 euro piuttosto che tramite un contributo di solidarietà che probabilmente partirebbe da assegni di importo più basso. Stando alle ultime dichiarazioni di Luigi Di Maio, la proposta di legge in materia verrà presentata a settembre.

