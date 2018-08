RIFORMA PENSIONI 2018/ Esodati esclusi, l’iniziativa del Consiglio regionale della Liguria (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018, oggi 8 agosto. Esodati esclusi, l’iniziativa del Consiglio regionale della Liguria. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

08 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

RIFORMA PENSIONI ED ESODATI, L'INIZIATIVA PER GLI ESCLUSI DALLE SALVAGUARDIE

La battaglia per la nona salvaguardia degli esodati non si ferma. A quanto viene riferito dal Comitato esodati licenziati e cessati, Marina Notarianni, membro del Comitato stesso, ha incontrato i capigruppo del Consiglio regionale della Liguria, dove è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno per chiedere la tutela degli esclusi dalle precedenti salvaguardie per “vizio di data”, e che non rientrano neppure nell’Ape non avendo ancora raggiunto i 63 anni. Gianni Pastorino, capogruppo di Rete a Sinistra/LiberaMente Liguria, estensore del documento, ha evidenziato che ora “la giunta dovrà attivarsi col governo perché siano intraprese iniziative urgenti. Si stima, infatti, che queste persone dovrebbero attendere ancora 4 anni per accedere alla pensione, il che è del tutto inaccettabile”.

Per Pastorino è necessario un provvedimento ad hoc, anche perché c’è chi, come è stato testimoniato il giorno dell’incontro, da otto anni non ha reddito e ha un Isee di 32 euro. “Chiunque può comprendere il disagio sociale e psicologico patito da queste persone, che oltre a tutto il resto non possono che sentirsi vittime di un’angosciante iniquità normativa”, “ci chiediamo quanto dovremo attendere ancora per vedere completamente sanati i disastri della Fornero, un abominio che ha prodotto soltanto miseria, gettando nella disperazione migliaia di lavoratori e producendo una spaventosa perdita di reddito per le loro famiglie”. C’è da sperare che l’Odg approvato dal Consiglio regionale della Liguria possa contribuire a smuovere la situazione.

