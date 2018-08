RIFORMA PENSIONI 2018 E QUOTA 100/ Le parole di Tria e Di Maio sulla Legge di bilancio (ultime notizie)

Riforma pensioni 2018 e Quota 100, oggi 9 agosto. Le parole di Tria e Di Maio sulla Legge di bilancio. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali

09 agosto 2018 Lorenzo Torrisi

Luigi Di Maio (Lapresse)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI TRIA E DI MAIO

Ieri si è tenuto un nuovo vertice di maggioranza per fare il punto sulla Legge di bilancio, dentro cui dovrebbe esserci anche la riforma delle pensioni più volte annunciata da Lega e Movimento 5 Stelle. Giovanni Tria, in un colloquio con Il Sole 24 Ore, ha evidenziato che il Governo sta lavorando anche sugli interventi previdenziali “con il vincolo che non incidano in modo troppo pesante sulla curva della spesa a medio e lungo termine”. A una domanda relativa a Quota 41 e all’impatto non proprio leggero che avrebbe sui conti, il ministro dell’Economia ha risposto ch tale impatto “dipende dalle condizioni. Stiamo studiando, e non c’è ancora un quadro definito”. L’obiettivo resta però quello di superare la Legge Fornero.

Luigi Di Maio, intervistato da Avvenire, ha infatti ricordato “come la riforma Fornero sia stata annunciata come la panacea per i mali dell’Italia ai tempi di Monti, quando invece di rispondere a un attacco speculativo di enormi proporzioni decisero di piegarsi al mantra europeo delle riforme lacrime e sangue. Da allora i conti pubblici non sono migliorati, perché l’economia non si rilancia tagliando tutto, ma facendo investimenti”. Il ministro del Lavoro ha comunque confermare la volontà di “eliminare le pensioni d’oro e riformare il sistema pensionistico nel più breve tempo possibile. Con noi esistono solo i diritti. I privilegi, come i vitalizi che abbiamo eliminato alla Camera, scompaiono. Quindi basta pensioni d’oro e aumentiamo la pensione a chi non riesce ad arrivare a fine mese”. Vedremo come concretamente si tradurranno questi indirizzi politici.

© Riproduzione Riservata.