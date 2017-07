IL METEO/ Torna Caronte, clima temperato ma a fine mese... (previsioni oggi 27 luglio)

Meteo, torna Caronte (foto LaPresse)

27 LUGLIO, TORNA CARONTE

In Italia si è fatta registrare una rinfrescata generale che ha portato sollievo da Nord a Sud. La giornata di giovedì 27 luglio vedrà però estendersi di nuovo l’influenza dell’anticiclone africano Caronte verso il nostro paese. Il che porterà ad un aumento graduale delle temperature che nel giro di 24 ore potranno innalzarsi anche di 3-4 gradi rispetto a quanto fatto registrare nelle giornate di martedì e mercoledì. C’è però da dire che non si arriverà ai livelli di caldo record fatti registrare la settimana scorsa. Fino alla fine della settimana l’estate dovrebbe mantenersi temperata, ma purtroppo sembra che il peggio debba ancora venire soprattutto per quanto riguarda il problema siccità, con un’ondata di calcio a inizio mese di agosto che sarà ancora più violenta delle precedenti.

METEO, AD AGOSTO ARRIVA LUCIFERO

L’Italia entrerà infatti in maniera diretta sotto l’influenza di Lucifero, un anticiclone ancor più potente di Caronte che potrebbe portare definitivamente a secco l’Italia, dopo mesi in cui già la siccità l’ha fatta da padrona, aumentando drammaticamente come si è potuto vedere il rischio di incendi. A partire dal 31 luglio Lucifero estenderà la sua influenza su tutta Italia, Nord compreso, dove potranno però verificarsi brevi break temporaleschi. A Roma invece la temperatura potrebbe arrivare a toccare i 39 gradi, con tutto quello che ne consegue a livello di disagi. L’ondata di caldo, la quinta di questa estate particolarmente bollente, dovrebbe essere molto estesa anche in termini di durata, visto che non si prevedono tregue nella prima decade del mese di agosto, che potrebbe dunque essere la più calda dell’anno superando anche il caldo record che si è fatto registrare a giugno e a luglio.

