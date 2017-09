ALLERTA METEO/ Allarme arancione in Liguria, Veneto, Basilicata e Calabria

Maltempo, giornata da allerta arancione

Sarà un’altra giornata all’insegna dell’allerta meteo, quella di sabato 9 settembre 2017 in tutta Italia. Dopo un’estate infuocata, il maltempo sembra pronto a scatenare la sua furia su tutta la penisola, col la pioggia che la farà da padrona anche nel weekend, cadendo anche abbondantemente in zone come Roma che da circa quattro mesi ha fatto registrare solo due sporadici rovesci, in attesa di risolvere l’emergenza siccità. il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’allerta meteo “arancione” riguarderà quattro regioni, Calabria, Basilicata, Liguria e Veneto. Questo ha portato anche al rinvio della sfida del campionato di Serie A tra Sampdoria e Roma prevista per sabato sera, ma potrebbero essere rinviate altre partite nella giornata di domenica, con particolare attenzione ad Atalanta-Sassuolo, Verona-Fiorentina, Lazio-Milan e Udinese-Genoa.

MALTEMPO IN EVOLUZIONE

Come si legge sul comunicato stampa rilasciato dalla protezione civile, “L’avviso prevede dalle prime ore di domani, sabato 9 settembre, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia e Liguria, in estensione a Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le cumulate delle piogge potranno risultare anche molto abbondanti sui settori occidentali e sulle zone alpine e prealpine. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Dunque una situazione in evoluzione che dalla giornata di sabato si estenderà alle regioni centrali e meridionali. In particolare nella Capitale la maggior parte dei rovesci saranno attesi nella giornata di domenica, ma in attesa degli sviluppi come detto nella giornata di sabato saranno le regioni Calabria, Basilicata, Liguria e Veneto ad essere interessante dall’allerta meteo fissata dalla protezione civile al livello “arancione”.

© Riproduzione Riservata.