Meteo weekend, domenica temporali al nord/ Da lunedì, aria più fresca e nuove piogge

Piogge in arrivo da domenica al nord

Prosegue la fase di instabilità sulla nostra penisola. Da inizio mese l’Italia sta vivendo un periodo di maltempo alternato a giornate di sole e di caldo primaverile, e la tendenza registrata da Meteo.it sembrerebbe essere confermata anche per i prossimi giorni. Fra oggi e domani non si dovrebbero verificare rovesci significativi, se non sulle Alpi e sulle Prealpi, e probabilmente anche sugli Appennini, mentre da domenica giungerà una perturbazione atlantica (la numero 3 del mese di maggio), che farà sentire i suoi effetti. Il tempo inizierà a peggiorare al nord Italia, investendo tutte le regioni settentrionali, spingendosi fino alle pianure e al settore ligure. Attenzione a qualche fenomeno anche sull’Appennino, anche se di natura più lieve. Sul resto dell’Italia, dovrebbe invece essere bel tempo.

TEMPERATURE NELLE MEDIE O SUPERIORI

Per quanto riguarda le temperature, i valori saranno in linea con le medie stagionali, o leggermente più elevati, ma con l’arrivo della perturbazione giungeranno sulla nostra penisola anche correnti di aria più fresca, soprattutto al nord, con conseguente calo termico. Un’Italia che, come dicevamo, continua ad essere in balia di fasi di forte instabilità, con un clima quasi tropicale, come confermato anche dalle bombe d’acqua che si sono abbattute negli scorsi giorni nel milanese, questo per via della mancata presenza di un anticiclone solido, che permetterebbe appunto di stabilizzare il clima. Previste piogge anche la prossima settimana.

