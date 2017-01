APPUNTAMENTI/ Menu d'altri tempi: a cena con Enzo Jannacci. Presentazione della nuova biografia

"Ghè pien de lus che par vess a Natal..." cantava Enzo Jannacci in TI TE SE NO una delle sua canzoni più famose. E in effetti... Ti te se no! Tu non sai quanto sono belle e struggenti le canzoni di questo poeta in scarpe da tennis. Per tua fortuna c'è un locale accogliente, intimo, insolito e pien de luss, pieno di luci, che organizza una serata speciale all'insegna di ENZO JANNACCI.

DULCIS IN FUNDO ti invita a una cena speciale a parlar di Milano, di tram, di canzoni e di panetun!



Ecco il programma della serata che si svolgerà al Dulcis In Fundo, Via Zuretti 55, 20125 Milano, sabato 21 gennaio dalle ore 20.00.



Presentazione del libro

PECCATO L'ARGOMENTO - BIOGRAFIA A PIÚ VOCI DI ENZO JANNACCI di Sandro Paté



Musica dal vivo eseguita da Domenico Schiattone, voce solista del gruppo INTESI COME TRAM.



SPECIALE MENÙ ispirato ad alcune delle canzoni del cantautore milanese pensato da SAVERIO e il suo staff. La cucina del DULCIS IN FUNDO golosa, sfiziosa e insolita ha pensato ad alcuni piatti davvero jannacciani...



E se dici "VENGO ANCH'IO"

Questa volta nessuno ti dirà... "NO, TU NO!"

