Sciopero treni e mezzi/ Oggi 27 gennaio, Atm Milano e Trenord: info e orari, regolare Atac a Roma. Caos trasporti a Genova (ultime notizie)

SCIOPERO TRENI, MEZZI E ATM, INFO E ORARI. OGGI 27 GENNAIO 2017, MILANO TRENORD. CONSULTARE APP E WEB (ULTIME NEWS) - Per via dello sciopero treni e mezzi di Trenord, la giornata dei trasporti pubblici a Milano a Lombardia non sarà certamente delle più semplici: come abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, ogni tentativo di differimento e accordo in extremis non è stato trovato tra la Regione e le sigle sindacali. Per questo motivo, dalle 9.01 alle 17.00 è in programma lo sciopero proclamato da Or.S.A. Ferrovie, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAST Ferrovie, UGL Trasporti e FAISA CISAL. «Pertanto il servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale, così come la lunga percorrenza di Trenord, potrebbero subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni» annuncia Trenord tramite il comunicato ufficiale, nel quale è stato specificato che le fasce di garanzia non sono interessate dallo sciopero. Altro venerdì nero, il primo di questo 2017 e sicuramente non sarà l’ultimo: siccome però non sono neanche garantite che prima e dopo gli orari limite per lo sciopero il servizio sia del tutto regolare, la stessa azienda Trenord ha intimato come «Informazioni sull'andamento della circolazione saranno comunicate in tempo reale nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori: Sull'app Trenord si può seguire sempre la circolazione in tempo reale». Non solo Lombardia comunque nella giornata di sciopero dei mezzi di oggi, ultime giorno della settimana lavorativa: il personale viaggiante Amt si asterrà dal lavoro per quattro ore, dalle 11.45 alle 15.45, mentre quello restante - che comprende biglietterie, esattoria e servizio clienti - si asterrà dal lavoro nelle ultime quattro ore del turno. Il servizio sarà, però, garantito per i portatori di handicap. Lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è stato proclamato dal sindacato CUB Trasporti Liguria.

SCIOPERO TRENI, MEZZI E ATM, INFO E ORARI. OGGI 27 GENNAIO 2017, MILANO TRENORD. REVOCATO ATAC A ROMA (ULTIME NEWS) - Grosso sospiro di sollievo per lo sciopero dei mezzi Atac che è stato revocato dal Comune di Roma Capitale, dopo l’accordo raggiunto in extremis con il sindacato che aveva lanciato lo sciopero di 4 ore per il trasporto pubblico oggi in tutta la cittàà. Mentre in tutto il resto d’Italia rimarrà forte il disagio per alcuni altri scioperi dei trasporti, specie i treni in Lombardia con lo sciopero Trenord, la Capitale respira come racconta la stessa assessore alla Mobilità della Giunta Raggi, Linda Meleo. «Abbiamo scongiurato lo sciopero del trasporto pubblico in programma a Roma il 27 gennaio. Ho appena firmato con la Faisa Cisal un verbale d’intesa. L’amministrazione capitolina è sempre aperta al dialogo e al confronto. Abbiamo evitato così disagi ai cittadini e ai turisti che si muovono su metro, bus e tram della nostra città», conclude l’assessore di Roma. Resta da vedere la situazione riguardante Roma Tpl e Cotral, anche se al momento non risultano siano stati organizzate agitazioni alternative all’azienda principale trasporti di Roma.

© Riproduzione Riservata.