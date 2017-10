Area C nuovi divieti sui diesel/ Vietati gli euro 4 senza FAP dentro la Cerchia dei bastioni

Area C nuovi criteri (LaPresse)

Area C nuovi criteri, importanti novità per gli abitanti di Milano. Venerdì 13 ottobre 2017 è stata sospesa Area C per l’aggiornamento del sistema relativo all’entrata in vigore delle nuove regole. Da oggi, 16 ottobre 2017, l’area compresa nella Cerchia dei bastioni sarà vietata, oltre che alle macchine diesel Euro 0, 1, 2 e 3, anche ai veicoli Euro 4 senza FAP, classificati diesel leggeri. Come riporta il sito del Comune di Milano, il capoluogo della regione Lombardia è l’unica città in Italia ad adottare questa misura a tutela della qualità dell’ambiente. Come si può leggere sul sito, le restrizioni in vigore da oggi "confermano la volontà dell’Amministrazione di continuare a ridurre il traffico in centro città ma anche di consentire progressivamente l’accesso in Area C solo a veicoli dalle elevate prestazioni ambientali a tutela del benessere dei cittadini". Inoltre, prosegue il divieto di accesso ai veicoli merci tra le ore 8 e le 10, che ha permesso l'abbattimento del traffico del 38% circa.

NOVITA’ SUI TICKET

Oltre ai nuovi criteri per l’Area C, il Comune di Milano comunica che ci sono novità anche dal punto di vista delle norme di pagamento per i bus turistici (veicoli a noleggio con conducente NCC) superiori ai nove posti: il ticket aggiornato riguarderà i bus fino a 8 metri, ticket da 40 euro, ed i bus di lunghezza compresa tra gli 8,01 e 10,50 metri, ticket da 65 euro; infine, i veicoli superiori ai 10,50 metri, ticket da 100 euro. Per quanto riguarda i normali scuolabus, veicoli per il trasporto di alunni delle scuole di infanzia, elementari e medie, il ticket giornaliero sarà di 15 euro per i veicoli fino a 8,00 metri, di 25 euro per i veicoli compresi tra metri 8,01 e metri 10,50 e di 40 euro per i veicoli superiori a metri 10,50. Immutato invece il discorso per ciò che concerne i veicoli per trasporto alunni delle scuole dell’infanzia, elementari e medie per uscite didattiche, d’istruzione e sportive: continueranno a pagare 5 euro a ingresso. Diversi cambiamenti dunque in tema trasporti per il Comune di Milano, questi gli ultimi aggiornamenti.

