BOOKCITY MILANO 2017/ “Faber in Mente. Il pensiero e l’opera di Fabrizio De André per la Salute Mentale”

Nell'ambito dell'edizione 2017 di Bookcity Milano, festa della lettura che si terrà dal 16 al 19 novembre segnaliamo l'evento di domenica 19 presso Villa Scheibler in via Orsini 21

15 novembre 2017 - agg. 15 novembre 2017, 9.52 Redazione

Fabrizio De André

Nell'ambito dell'edizione 2017 di Bookcity Milano, festa della lettura che si terrà dal 16 al 19 novembre in varie location cittadine, segnaliamo l'evento di domenica 19 presso Villa Scheibler in via Orsini 21 alle ore 17 e 30. Si tratta della presentazione del libro “La Terapia De André. Come comprendere il disagio psicologico attraverso le parole del grande cantautore” (Sperling & Kupfer), storia di nove persone che si sono trovate a fare i conti con le loro fragilità emotive. Uomini e donne in lotta per la guarigione e per liberarsi dalla feroce morsa del pregiudizio sul loro malessere. Le loro vicende si intrecciano con quelle dei personaggi di alcune canzoni di Fabrizio De André per svelare al lettore la possibilità di comprendere in modo empatico il disagio mentale. Il nostro obiettivo è infatti quello di lottare anche attraverso la musica contro il pregiudizio e lo stigma in ambito psichiatrico. Durante l’evento, dopo la presentazione dell’autore, alcuni ex pazienti leggeranno dei brani tratti dal libro collegati alla loro storia clinica. In chiusura verranno eseguite delle canzoni che sulle note di alcune celebri composizioni di Fabrizio De André metteranno in evidenza gli aspetti esistenziali delle patologie raccontate. Partecipano Gabriele Catania, Desiree Casoli, Glenda Piona, Paolo Ghilardi, Marco Montella, Alessio Terranova, Matteo Trotta.

La presentazione sarà preceduta da un incontro alle ore 16 dal titolo "I matti del Duce, diagnosi cliniche intestate agli oppositori politici rinchiusi in manicomio negli anni del fascismo" a cura di Anpi e Amici della Mente con Roberto Cenati e Gabriele Catania.

Nei giorni precedenti, a partire da domani 16 novembre sempre presso Villa Scheibler, casa delle associazioni e del volontariato municipio 8, si terranno altri eventi come mostre, incontri, workshop.

Il programma dettagliato sul sito bookcitymilano.it/eventi.

