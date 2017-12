NATALE IN CITTA'/ Sacra Rappresentazione itinerante a Milano, 16 dicembre

"Non temete, vi annuncio una grande gioia": il quartiere di Dergano a Milano organizza anche quest'anno una Sacra Rappresentazione itinerante per le sue strade

14 dicembre 2017 Redazione

La locandina dell'evento

Con il motto "Non temete, vi annuncio una grande gioia" il quartiere di Dergano a Milano organizza anche quest'anno una Sacra Rappresentazione itinerante per le sue strade. Si svolgerà il 16 dicembre alle ore 10 e 30. La partenza avverrà nel cortile della scuola Secondaria di Prima A. Mandelli via Bonomi 1, proseguirà per via Guerzoni e via Ciaia con sosta sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Nicola proseguendo in via Livigno. Alle ore 11 e 30 è previsto un presepe vivente nel parco pubblico di via Livigino. La Rappresentazione è organizzata dalle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado della Fondazione Mandelli Rodari e dalla parrocchia di San Nicola in Dergano.

