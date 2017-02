Giuseppe Sala/ Si sposa con Chiara Bazoli? Per il sindaco sarebbe il quarto matrimonio

Giuseppe Sala, dopo tre matrimoni pronto a sposare Chiara Bazoli? Il gossip conferma - Giuseppe Sala è innamorato e pronto a mettere la testa a posto una volta per tutte. È questo il gossip lanciato dal portale Dagospia, che già lo scorso luglio aveva annunciato il nuovo amore nel cuore del sindaco. "Peppino Sala è un uomo fortunato: amore & potere. - si legge sul noto portale - Sindaco e innamorato. Dopo aver abbandonato il talamo nunziale, il primo cittadino di Milano pare abbia deciso di ufficializzare la sua relazione con Chiara Bazoli, figlia del potentissimo Giovanni, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo e fresco conquistador del Corriere di Cairo". Un amore che, secondo la fonte, sarebbe nato qualche tempo prima: "I due piccioni si erano conosciuti ai tempi dell’Expo in quanto la Fondazione Feltrinelli, per cui Chiara lavora, curava i contenuti della manifestazione". Giuseppe Sala, innamorato di Chiara Bazoli, avrebbe perciò deciso di lasciare la terza moglie per ufficializzare questa nuova relazione.

Giuseppe Sala e Chiara Bazoli, matrimonio in vista per la potente coppia - Gli ultimi aggiornamenti sulla storia d'amore tra Giuseppe Sala e Chiara Bazoli sono più che positivi. L'ex numero uno di Expo e la bella e potente figlia di Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo e “partner” di Urbano Cairo nella scalata al Corriere della Sera, sono davvero molto innamorati. È infatti ancora il portale Dagospia ad aggiornarci con le ultime novità sulla coppia. "Dicono che Peppino Sala stavolta voglia fare sul serio con la sua nuova fiamma, la figlia di Bazoli. E che abbia finalmente messo la testa a posto" annuncia il noto portale scandalistico, svelandoci quindi che le cose per la potente coppia si fanno sempre più serie. Tant'è che per il sindaco si inizierebbe nuovamente a parlare di matrimonio: sarebbe il quarto per Beppe Sala, stavolta deciso a mettere la parola fine e a confermare la parola "stabilità".

