MILANO FASHION WEEK 2017 / Sfilata di Gucci in diretta streaming, settimana della moda femminile: passerella unica uomo e donna (oggi 22 febbraio)

MILANO FASHION WEEK 2017, SETTIMANA DELLA MODA FEMMINILE, SFILATE ED EVENTI: AUTUNNO-INVERNO, APRE GRINKO E CHIUDE GIORGIO ARMANI (OGGI, 22 FEBBRAIO) - Si apre oggi a Milano la settimana della moda femminile che presenta le collezioni autunno-inverno 2017-18. Nel programma della Milano Fashion Week ci sono 70 sfilate, 88 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento e 37 eventi in calendario. Ad aprire la settimana di Milano Moda Donna è Grinko, mentre a chiuderla ci penserà il “re” Giorgio Armani lunedì 27 febbraio. Tra le grandi novità di quest’anno c’è l’arrivo da Parigi di Vionnet e tra i nuovi brand in calendario troviamo Xu Zhi, il designer ospitato a sfilare nell’Armani/Teatro, Annakiki, Calcaterra, Situationist ed Angel Chen. Gucci sfilerà portando in passerella sia uomo che donna (DIRETTA STREAMING DELLA SFILATA DI GUCCI): passerella unica, soluzione scelta anche da Bottega Veneta che da qualche stagione sfila all'Accademia di Brera. Donatella Versace porterà invece il suo pubblico al "Gate 17", per far ammirare ai suoi ospiti il nuovo skyline di questa area di Milano. Fendi e Giorgio Armani mantentgono il loro regno in via Solari e via Bergognone. Prada sfila invece nel suo quartier generale, quello di via Fogazzaro,Lo Spazio Cavallerizze presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia si aggiunge alle location per gli show insieme alla Sala Cariatidi di Palazzo Reale, in piazza Duomo. Stamane dopo Grinko è toccato ad Angelo Marani a Palazzo Serbelloni. il programma della giornata continua con Wunderkind alle 11.30, e Cristiano Burani alle 12.15. La sessione pomeridiana è aperta da Gucci in via Mecenate 77 alle 15.00 nell'ex hangar della fabbrica aeronautica Caproni, seguito poi da Fay alle 16.00 in via Mecenate 84. L’appuntamento con la sfilata di Alberta Ferretti in via Besana 12 è alle 17.00 mentre alle 18.00 sarà la volta di N°21. La serata vede protagonisti Fausto Puglisi alle 19.00 e Franscesco Scognamiglio alle 19.00. Chiude alle 20.30 la new entry Annakiki.

