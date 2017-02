INCENDIO SCUOLA ELEMENTARE/ Milano, via Rasori, edificio evacuato, bambini intossicati

Evacuazione di oltre 500 ragazzi nella scuola di via Rasori a Milano, una elementare, dove in mattina è scoppiato un incendio in uno sgabuzzino del piano seminterrato. Tutti i bambini sono stati portati via dalla scuola mentre giungevano i vigili del fuoco. Alcuni di loro sono rimasti intossicati sembra in modo lieve dai fumi sprigionati dall'incendio. E' successo poco dopo l'inizio delle lezioni alle 8 e 47: gli insegnanti hanno subito lanciato l'allarme e portato in sicurezza gli studenti. Sul posto sono giunti due autobus dell'ATM per mettere al caldo i bambini, molti dei quali nella fuga avevano lasciato i giubbotti in classe. Un bambino di 10 anni si è infortunato a una gamba mentre fuggiva, è stato portato all'ospedale Pini. Sconosciute le cause dell'incendio al momento.

