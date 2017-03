PAPA FRANCESCO A MILANO COME ISCRIVERSI?/ Iscrizioni online e App: accredito per la Messa del Papa a Monza

PAPA FRANCESCO A MILANO: ISCRIZIONI ONLINE E APP, ECCO COME CI SI ISCRIVE ALL’EVENTO DI SABATO 25 MARZO - Sabato 25 marzo Papa Francesco sarà in viaggio a Milano per visitare i luoghi della Diocesi da lui scelti per benedire e salutare l’intera comunità cristiana e non della provincia di Milano. Mentre finora le uniche iscrizioni possibili per poter assistere all’evento erano possibili solo tramite le varie parrocchie - i cui gruppi sono formati con già la disposizione di tanti gruppi da 50 persone che arriveranno al Parco di Monza tramite treni o bus - da oggi sono partite le iscrizioni online e tramite app per poter seguire anche autonomamente o con piccoli gruppi il cuore della visita di Papa Bergoglio a Milano. Ore 15 la Santa Messa al Parco di Monza vede l’invito rivolto a tutta la comunità milanese e per renderlo più facile sono scattate oggi le iscrizioni individuali tramite due semplici modalità: per prima cosa è possibile iscriversi tramite la App ufficiale dell’evento Papa a Milano - scaricabile liberamente dagli store Apple e Android - dopo essersi registrati. Cuore della app sono i contenuti spirituali multimediali, informazioni tecniche, documenti, notizie. Realizzata dall'azienda Soluzione srl per la visita del Pontefice, sarà utile sia adesso, durante il percorso di avvicinamento, sia il 25 marzo. È utilizzata anche, dalla Diocesi di Milano, per inviare notifiche in tempo reale a tutti quanti la scaricheranno. Seconda modalità d’iscrizione all’evento sarà invece il modulo compilabile online sul sito della Diocesi indicando dati anagrafici, numero di persone con cui si intende partecipare all’evento e modalità di approdo al parco di Monza dove avverrà la Santa Messa con Papa Francesco.

PAPA FRANCESCO A MILANO: ISCRIZIONI ONLINE E APP, COME RAGGIUNGERE LA MESSA AL PARCO DI MONZA - La Diocesi di Milano mettendo da oggi la possibilità di iscriversi anche individualmente e non solo tramite parrocchia - o con email o con app - ha inserito e ricordato anche le modalità con le quali sarà necessariamente obbligatorio recarsi alla visita del Papa presso il parco di Monza. Chi si iscrive riceverà un’email personale con un allegato. Stampandolo e presentandolo agli ingressi del Parco di Monza, avrà accesso all’area della Messa insieme al numero di persone che ha indicato sul modulo in fase di iscrizione. Chi si iscrive singolarmente può scegliere di raggiungere il Parco a piedi oppure può raggiungere in auto la stazione ferroviaria più vicina a casa e, comprando il biglietto (info Trenord numero verde 800 053 233), prendere un treno con destinazione Villasanta o Arcore o Monza o Lissone. Chi si muovesse dal Comune di Monza o dall’area brianzola può utilizzare i bus di linea; sua sull’app Papa a Milano che nei siti della Diocesi di Milano - e anche sui comuni di Monza e Milano - sono disponibili mappe per raggiungere il luogo, indicazioni pratiche e percorsi a piedi per poter arrivare all’area della Messa che vi sarà indicata nel vostro accredito personale o comunitario (se vi siete iscritti tramite parrocchia).

