PAPA A MILANO/ "Da Monza a San Siro, così Francesco mi ha conquistato"

Mattina di Domenica 26 marzo. Ora legale. Buio pesto. Al mio fianco mia moglie dorme sfiancata da 15 km di marcia al parco di Monza. Tutto tace e si può fare un bilancio della visita del papa a Milano.

1. San Giuseppe ci ha messo del suo. Con tre gloria a San Giuseppe detti nel corso della settimana è stata fugata la minaccia di temporali. E infatti il nubifragio con "donner und blitzen" è scoppiato esattamente un secondo dopo il mio rientro a casa alle 20,45. Prima figata.

2. Organizzazione perfetta. Avevo gran dubbi che fosse un caos e invece è andato tutto liscio come l'olio. L'idea è stata quella di fare pass collettivi. In questo modo era ben difficile vi fossero infiltrati e l'onere del controllo veniva scaricato su enti e parrocchie. Alleggeriti i controlli, snelli gli ingressi. Quando si dice la sussidiarietà nella sicurezza. E noi abbiamo le forze dell'ordine più in gamba del mondo. Quando hai a che fare con la mafia garganica o la 'ndrangheta i vari Abdul fanno ridere. Figata numero due.

3. Il popolo lombardo-cattolico. Mi onoro di farne parte pur essendo allogeno. D'altronde papa Ratzinger nell'ultima udienza del suo pontificato aveva detto a Scola che la Lombardia doveva diventare il cuore cristiano dell'Europa. E questo popolo, lo stesso che andava da Federigo Borromeo, ha dato una risposta fantastica. 500mila a Milano. Un milione a Monza. Almeno 80mila al Meazza occupato in ogni ordine di posti. E va considerato che tanti non sono andati a Monza per paura degli attentati. E qui si apre un discorso a parte. Gli iracheni musulmani nel 2005 andarono a votare tra cecchini e kamikaze. E noi? Noi siamo quelli civili, vero? Le palle? Lasciate nel comodino? Accontentiamoci della figata numero tre.

4. A Monza è stata una festa eccezionale. A San Siro le ore di attesa sono state una bolgia invivibile, un sabba. Poi quando si è pregato tutto è tornato ok. Solo una domanda: perché nella minuscola pièce teatrale il maschietto Luca deve fare la parte del deficiente e la femminuccia Michela è saggia? Perché è la verità delle cose. Noi maschi siamo così. Umiliante ma è così. Carine persino le coreografie in stile nordcoreano. Un ok di massima.

5. Ma il top, il vero effetto speciale è stato Francesco. Altre volte ero rimasto incerto. Ieri mi ha conquistato. Come sempre dice tre-cose-tre da portare a casa. E le ribadisce a martellate. E si fa capire da tutti. Nonni, gioco con gli amici, parrocchia. Le persone che confermano nella fede, giocare coi figli la domenica, dividere coi più poveri. E quella citazione di De Sica da urlo. Ricordare "I bambini ci guardano" che con "Ladri di biciclette" e "Sciuscià" ha dato il via al neorealismo e a tutto il cinema italiano. "Una catechesi di umanità": non so pensare a una glorificazione più alta di questa. E la semplicità del suo linguaggio si è vista in questa occasione che descrivo. Il mio piccolo Pietro era stanco e distratto, faceva casino con gli amici. Gli ho detto di stare a sentire. Essendo sveglio ha memorizzato due concetti sul bullismo: a) non fare e b) non permettere che si faccia. Il che significa che i più forti devono proteggere i più deboli. E non è buonismo, è il ritorno alla cavalleria medioevale. E Pietro, dieci anni, l'ha capita al volo.

Conclusione. Perché Francesco vuole farsi capire da tutti? Perché tutti siamo responsabili di coloro che incontriamo. Perché è così che rinasce la civiltà cristiana. Bisognerebbe rileggere La conversione al cristianesimo nei primi secoli del Bardy per capire la questione. Socrate, Platone, Aristotele e Seneca erano più intelligenti di Pietro e Paolo per non parlare dei miei beniamini Aquila e Priscilla. Ma chi ha cambiato il mondo sono stati quei poveretti così simili a noi. Con in più lo Spirito Santo a dare i superpoteri. Shazam!

Infine un paragone per tutti i nostalgici dei papi passati. Per fare un paragone alla "master chef" Karol era il ristorante di Ancona dove ho scoperto il fritto misto di pesce; Ratzinger un raffinato ristorante umbro. Francesco, più poveramente, è una locanda sul Camino di Santiago dove servono il menu del pellegrino. Chi l'ha provato lo sa: arrivi a cena stanco, con una fame da lupo. Con 10 euri mangi semplice e bene e sei in perfetta forma per il giorno dopo. In questo momento noi pellegrini abbiamo bisogno di questo. Buen camino!

