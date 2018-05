CORANDO/ Al Teatro Manzoni un concerto in due tempi a scopo benefico

Il prossimo 21 maggio, alle 20.45, andrà in scena, sul palco del Teatro Manzoni di Milano, “Corando”, uno spettacolo che sarà molto suggestivo, spiega LUCA BRAMBILLA

Si sta avvicinando una data che non lascerà indifferenti gli appassionati milanesi di musica. Infatti, il prossimo 21 maggio, alle 20.45, andrà in scena, sul palco del Teatro Manzoni di Milano, “Corando”, uno spettacolo che sarà molto suggestivo. Si tratta di un concerto in due tempi performato da sette tra i migliori cori non solo della diocesi di Milano, ma anche del panorama nazionale e internazionale.

L’esibizione porterà i più toccanti brani del repertorio liturgico alla fruizione di un pubblico e di un ambiente laico, in un’insolita (ma riuscitissima) commistione tra ambienti secolari e religiosi: il Teatro Manzoni cambierà insomma veste, sostituendosi per una sera a cattedrali e chiese, ambienti d’elezione per questo genere di rappresentazioni musicali.

Lo spettacolo è a scopo benefico: Cura e Riabilitazione Onlus, organizzatrice della serata sarà anche destinataria della totalità degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti. La realizzazione di questo progetto è stata fortemente sostenuta dalla passione e dalla dedizione del Prof. Marzio Bonferroni, scrittore e docente universitario, conosciuto soprattutto nell’ambito della comunicazione e del marketing, che per l’occasione vestirà i panni di Direttore Artistico della serata. Un contributo imprescindibile è anche quello offerto da Alessandro Arnone, Direttore Generale del Teatro Manzoni, e dal maestro Vincenzo Simmarano, già Direttore del Coro Canti “Corum”, e per l’occasione Consulente artistico.

Sarà la giornalista Silvia Arosio, fondatrice del portale silviaarosio.com e press office a presentare la serata. La serata si presenta già come un successo visto il numeroso pubblico che accorrerà a sentire i cori e a testimoniare che in un mondo che sembra sempre più frenetico e tecnologico, ci sono ancora molte persone che bramano ascoltare ciò che fa suonare le corde del proprio cuore.

